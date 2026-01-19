Voor Alexandra Eala zit de Australian Open er al verrassend vroeg op. Het Filipijnse toptalent zag haar aanwezigheid in Melbourne tot een grote chaos leiden. Ze was er best wel van onder de indruk en de beveiliging moest zelfs ingrijpen en haar van de tennisbaan begeleiden.

De twintigjarige Eala is een van de grootste talenten van het moment. Ze staat al in de top-vijftig van de wereld en ze heeft in korte tijd een groot aantal fans achter zich verzameld. En daar had de organisatie van de Australian Open zich duidelijk op verkeken maandag. Eala moest haar partij tegen de Amerikaanse Alycia Parks op een achterafbaan spelen in Melbourne. Daardoor konden honderden, zo niet duizenden fans de wedstrijd niet volgen.

Beveiliging grijpt in

De toptennisster uit de Filipijnen won de eerste set nog met 6-0 van Parks, maar verloor daarna alsnog de wedstrijd met 6-3 en 6-2. Duizenden fans probeerden uren vooraf al toegang te krijgen tot de baan met weinig ruimte voor toeschouwers. Rijen dik stonden de fans, in de hoop een glimp op te vangen van hun heldin. Tevergeefs. Honderden fans moesten teleurgesteld afdruipen naar grote schermen tussen de banen in om Eala te zien tennissen. Na afloop van haar nederlaag moest de beveiliging ingrijpen en werd ze door liefst twaalf bewakers naar een veilige zone begeleid.

'Maakt het een stuk moeilijker'

Iedereen wilde een handtekening, foto of aanraking van Eala, maar de bewaking stond dat maar mondjesmaat toe. Binnen de kortste keren was Eala weer veilig en vrij om te gaan. Tegen de media sprak de Filipijnse zich uit over de chaos, die haar al de hele week omringt. "Het was zo hartverwarmend en dat maakt het verlies ook meteen een stuk moeilijker, omdat zoveel mensen voor me aan het juichen waren. Maar ik voelde me ook zo geliefd toen ik zag dat iedereen er probeerde bij te zijn. Ik waardeer het echt en ben dankbaar."

'Het werd allemaal te veel'

Maar ze plaatste ook een kanttekening. "Het kost me moeite om het allemaal in me op te nemen. Er waren de afgelopen week zeker momenten dat het allemaal te veel werd. Zeker tijdens mijn trainingen. Ik verwachtte niet dat er zoveel mensen voor me zouden zijn hier. Het is onderdeel van een leerproces." De organisatie van de Australian Open reageerde op een boze Tweet van een fan die zei dat Eala op grotere banen hoort te spelen met zoveel fans. "We luisteren naar deze feedback en werken er hard aan om het volgend jaar te verbeteren", luidde de tekst.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.