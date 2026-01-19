Alexander Zverev overleefde een lastige start tijdens de eerste ronde van de Australian Open, maar na afloop ging het nauwelijks nog over zijn gewonnen partij. Tijdens het interview op de baan ontstond een moment dat voor zichtbaar ongemak zorgde en ook bij analisten niet onopgemerkt bleef.

Sportief gezien stelde Zverev orde op zaken in Melbourne. Tegen de Canadese revelatie Gabriel Diallo verloor hij weliswaar de eerste set in een tiebreak, maar daarna nam de Duitser volledig de controle over. Met agressiever spel en meer initiatief gaf hij in de resterende sets nog maar zeven games weg en plaatste hij zich overtuigend voor de tweede ronde.

Interview ontspoort door huwelijksaanzoek

Na afloop blikte Zverev open terug op zijn moeizame begin. "Ik was niet blij toen ik de loting zag", doelt hij op het treffen met de boomlange Canadees. "Hij is enorm agressief en het was lastig om mijn ritme te vinden. Maar zodra ik beter begon te slaan en meer druk zette, voelde ik me weer comfortabel op de baan."

Het interview kreeg vervolgens een onverwachte wending toen Zverev een bord in het publiek zag met de tekst 'Marry me, Sascha'. De Duitser reageerde zichtbaar verrast en met een knipoog: "Waar is die ring?", waarna het publiek luid reageerde. Toen het gejuich aanhield, probeerde Zverev het interview weer professioneel af te ronden. "Stop met dat gedoe over de huwelijksreis", zei hij met een brede glimlach.

'Zo kun je geen interview doen'

Het bleef echter niet bij dat ene moment. Het aanhoudende geroep uit het publiek zorgde ervoor dat het interview meerdere keren werd onderbroken. Zverev kon er uiteindelijk zelf ook om lachen, maar sprak zich wel uit. "We zijn blijkbaar niet in staat om een interview op de baan te doen, wat eigenlijk heel normaal zou moeten zijn", zei hij cynisch tegen interviewster en voormalig tennisster Andrea Petkovic.

De Duitse tennisster met Bosnische roots probeerde de situatie nog te herstellen. "Zagen jullie hoe serieus ik begon en echt probeerde een professioneel interview te geven", merkte ze met een glimlach op. Zverev, met wie zij op de tennisbaan niet voor succes kon zorgen gevat: "Doe dat nooit. Ik heb mijn les geleerd. Het gaat niet werken tussen ons." Het publiek begon daarop luid te joelen, waarna Zverev er lachend aan toevoegde: "Op de baan."

John McEnroe

De nummer drie van de wereld merkte dat het moment zichtbaar voor ongemak zorgde bij Petkovic en besloot haar met een korte omhelzing tegemoet te komen. Lachend merkte zij daarbij op: "Nu ben ik zelf ook helemaal bezweet, dat was niet gepland." Het fragment bleef ook bij de analisten niet onopgemerkt. Meervoudig grandslamwinnaar John McEnroe noemde het moment bij Eurosport zelfs 'ongemakkelijk', doelend op de spanning tussen de twee tijdens het interview.

