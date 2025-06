Loïs Boisson was dé sensatie op Roland Garros, maar enkele weken later hangt de vlag er totaal anders bij. De Française kreeg van de organisatie van Wimbledon geen wildcard en moest dus meedoen aan het kwalificatietoernooi. Dat liep uit op een drama.

Boisson kreeg vorige maand wel een wildcard voor Roland Garros en daar zette ze zichzelf helemaal op de kaart. De toenmalige nummer 361 van de wereld haalde tot grote vreugde van het publiek in Parijs de halve finales, waarin ze wel kansloos verloor van latere winnares Coco Gauff. Het leverde haar een gigantische bedrag aan prijzengeld op én ze steeg bijna 300 plekken op de wereldranglijst.

De Française is nu de nummer 65 van de wereld en hoewel normaal gesproken de honderd beste speelsters zeker zijn van deelname aan het hoofdtoernooi op de Grand Slams, gold dat deze keer niet voor Boisson. De inschrijvingsdeadline voor Wimbledon was namelijk al enkele weken geleden en toen stond ze nog te laag.

Drama voor Boisson

Ze mocht nog even hopen op een wildcard, maar de organisatie van Wimbledon was onverbiddelijk voor haar. Zeven Britse vrouwen kregen er eentje en tweevoudig winnares Petra Kvitova, die later dit jaar gaat stoppen, ontving het laatste ticket.

Boisson was daardoor veroordeeld tot de kwalificaties en moest drie partijen zien te winnen om het hoofdtoernooi alsnog te halen. Dat lukte haar bij lange na niet. De Canadese Carson Branstine was in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi na een spannende partij in drie sets te sterk: 6-2, 6-7, 6-4.

Deodorant-rel

Tot haar doorbraak in Parijs was de naam van Boisson slechts verbonden aan één incident. Eerder dit jaar werd ze tijdens het WTA-toernooi van Rouen door tegenstander Harriet Dart ervan beschuldigd dat ze nogal stonk. Dart is overigens een van de Britse speelsters die van de organisatie van Wimbledon wel een wildcard heeft gekregen en dat maakt de uitschakeling van Boisson misschien wel extra pijnlijk.

Nederlanders op Wimbledon

Aan het kwalificatietoernooi doen overigen ook de nodige Nederlanders mee. Arianne Hartono plaatste zich dinsdag voor de tweede ronde en later op de dag komt ook Anouk Koevermans in actie. Gijs Brouwer en Guy den Ouden deden mee bij de mannen, maar sneuvelden allebei direct.

Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Arantxa Rus en Suzan Lamens zijn rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Wimbledon begint op maandag 30 juni en duurt tot en met zondag 13 juli.