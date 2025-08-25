Een bijzondere dag voor Alexandra Eala op de US Open. Zij werd zondag de eerste Filipijnse tennisster die een wedstrijd wint op een Grand Slam in het open tijdperk. Dat deed zij ook nog eens door een geplaatste speelster uit te schakelen.

Eala, zelf de nummer 70 van de wereld, won met 2-1 in sets van Clara Tauson. Dat ging zeker niet zonder slag of stoot. De 20-jarige Filipijnse pakte de eerste set met overtuiging (6-3), maar gaf de volgende set ook weer net zo makkelijk uit handen: 2-6. Alles kwam aan op de derde set, waar haar Deense tegenstander op een 5-1 voorsprong kwam.

Tauson, die als veertiende was geplaatst voor de US Open, zag de overwinning toch uit haar handen glippen. Er moest een tiebreak aan te pas komen om de winnaar aan te wijzen en na heel lang tennissen werd dat Eala: 13-11. De twee tennissters stonden 2 uur en 38 minuten op de baan.

Dochter van sportieve moeder

Eala kan het zomaar tot de derde ronde schoppen, want haar volgende tegenstander staat hoe dan ook lager op de wereldranglijst. Cristina Bucsa (93e) en Claire Liu (374e) gaan samen uitmaken wie de opponent van Eala wordt. Zij staan maandagmiddag tegenover elkaar op de baan.

Het is de tweede keer dat Eala meedoet aan een Grand Slam, nadat zij eerder dit jaar op Roland Garros stond. Toen werd zij in de eerste ronde direct uitgeschakeld. Overigens heeft zij het topsporten niet van een vreemde. Haar moeder Rizza Maniego-Eala was een uitstekende zwemster. Zij won in 1985 een bronzen medaille op de 100 meter rugslag bij de Zuidoost-Aziatische Spelen.

