Toptennisser Tallon Griekspoor leert van stukgelopen relaties: 'Als je dag en nacht samen bent...'

Toptennisser Tallon Griekspoor heeft een roerige tijd achter de rug. Hij brak meerdere keren met coaches en dat heeft een grote impact achtergelaten. "Van beide kanten was het respectloos en dat is niet de relatie die ik zoek."

Een paar weken geleden maakte Griekspoor bekend dat Dennis Sporrel niet langer zijn coach is. Even daarvoor eindigde ook een korte samenwerking met de Belgische oud-prof Xavier Malisse. Nu gaat de Nederlander zonder trainer naar Roland Garros. "Het zijn weer bewogen maanden geweest”, vertelt hij aan De Telegraaf.

"Ik merk dat het allemaal veel mentale energie kost. Al wist ik ook dat dit kon gebeuren." Het laat hem niet koud. "Ik ben iemand die de mensen om mij heen heel dichtbij laat en daar hechte banden mee opbouwt. Als een samenwerking dan niet wordt wat je ervan verwacht, doet dat pijn.”

'Tennis-nerd'

Nu is hij zoekende naar een nieuwe coach die bij hem past. Dat is best een opgave. "Ik wil iemand die net zo bezeten is van de sport als ik. Een tennis-nerd die met mij kan discussiëren over hoe we het spelletje moeten spelen. En iemand die niet bang is om te zeggen waar het op staat. Zo’n samenwerking had ik met Kristof. Van hem heb ik tennis geleerd.”

Griekspoor werkte jaren samen met de Belg Kristof Vliegen. Maar ook die samenwerking liep uiteindelijk spaak. "Het laatste half jaar was niet fraai.", zegt de nummer 34 van de wereldranglijst. "Van beide kanten was het respectloos en dat is niet de relatie die ik zoek."

'Borden door de kamer'

De tennisser heeft wel geleerd van de verbroken relaties met coaches. "Ik wil in ieder geval niet iemand meer fulltime mee. Dat is echt intens. Als je dag en nacht samen bent, dan lopen de irritaties gewoon sneller op. Maar zo kijk ik naar alle relaties. Als ik dag en nacht samen ben met bijvoorbeeld mijn broers, zouden de borden bij wijze van spreken ook op dag acht door de kamer vliegen.”

