Botic van de Zandschulp heeft Nederland eindelijk een tennissuccesje bezorgd in 2026. Waar alle andere landgenoten er niet in slaagden om hun eerste partij van het jaar te winnen, deed Van de Zandschulp dat wel.

Van de Zandschulp nam het bij het ATP-toernooi van Hongkong in de eerste ronde op tegen de Duitser Jan-Lennard Struff. De Nederlander, de nummer 75 van de wereldranglijst, begon goed en brak Struff om op een 3-1 voorsprong te komen. Hij won vervolgens de set.

In de tweede set pakte de Nederlander ook meteen de opslagbeurt van de Duitser, die op de 82e plaats staat. Van de Zandschulp verloor daarna echter drie keer zijn eigen servicegame en met zes games op rij trok Struff de stand weer gelijk.

Van de Zandschulp zich in de derde set en kwam heel snel op een 3-0 voorsprong. Struff wist een dubbele break eerst nog te voorkomen, maar op 4-1 brak de Nederlander toch nog een keertje zijn tegenstander. Van de Zandschulp maakte het daarna op zijn eigen service af op zijn eerste matchpoint.

Moeizaam begin voor Nederlandse tennissers

Voor Nederland is de zege van Van de Zandschulp een welkome opsteker, want het jaar was vooralsnog niet goed begonnen voor onze tennissers. Op de United Cup ging het Nederlandse team met onder meer Tallon Griekspoor, Suzan Lamens en Demi Schuurs zondag met liefst 3-0 onderuit tegen Duitsland. In alle drie de partijen werd er ook geen set gewonnen.

Dat lukte ook Jesper de Jong niet. Hij kwam dinsdag net als Van de Zandschulp in actie in Hongkong, maar moest zijn meerdere erkennen in de Canadees Gabriel Diallo.

Zware tweede ronde

Van de Zandschulp wacht donderdag een loodzware kluif in de achtste finales van het toernooi. Hij neemt het dan op tegen Alexander Bublik, de nummer 11 van de wereld. De Kazach is als tweede geplaatst in Hongkong en had daardoor een bye in de eerste ronde. Mogelijk kan Van de Zandschulp er dus van profiteren dat Bublik tegen hem pas zijn eerste partij van het jaar gaat spelen.