Jesper de Jong heeft zijn eerste tennispartij van 2026 niet weten te winnen. De Nederlander werd in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Hongkong uitgeschakeld door de Canadees Gabriel Diallo.

De Jong is de nummer 71 van de wereldranglijst, Diallo staat op de 40e plaats. De Nederlander verloor meteen zijn eerste opslagbeurt en dat kostte hem ook de eerste set. Het bleek uiteindelijk zelfs het enige breakpoint van de hele partij.

Diallo staat bekend om zijn sterke service en dat liet hij in de eerste wedstrijd van het jaar direct zien, want hij gunde De Jong in hun eerste onderlinge duel dus geen enkele kans om zijn opslaggame te pakken.

Zelf wist Diallo echter ook weinig te creëren en dus moest in de tweede set een tiebreak de beslissing brengen. Daarin kreeg De Jong in totaal drie setpoints, waarvan één op eigen service, maar die kon hij allemaal niet verzilveren. Diallo voorkwam dat er een beslissende set moest komen door daarna wel toe te slaan op zijn eerste matchpoint.

Voorbereiding op Australian Open

Het toernooi van Hongkong is een voorbereidingstoernooi op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint op 18 januari. De Jong is dankzij zijn ranking net als landgenoten Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp direct toegelaten tot het hoofdtoernooi van de Australian Open.

De Jong komt voor die tijd nog wel in actie, want hij doet volgende week mee aan het ATP-toernooi van Auckland. Daar zal de vriend van topschaatsster Pien Hersman echter eerst nog door de kwalificaties moeten zien te komen.

Van de Zandschulp in Hongkong

Van de Zandschulp kwam later op de dinsdag zelf ook nog in actie in Hongkong. Hij nam het in de eerste ronde op tegen de Duitser Jan-Lennard Struff en wist zijn eerste partij van het jaar wel te winnen.