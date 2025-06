Botic van de Zandschulp leek maandag te gaan stunten op Wimbledon, maar de omstandigheden gooiden roet in het eten. De Nederlander kon vanwege de duisternis zijn partij tegen Matteo Arnaldi niet afmaken. Van de Zandschulp leidt met 2-0 in sets, maar moet dinsdag terugkomen om de wedstrijd uit te spelen.

Van de Zandschulp kent een heel moeizaam jaar en kwakkelde ook nog eens een tijdje met een blessure. Hij moest daardoor onder meer de Libéma Open in Rosmalen afzeggen en zijn laatste zege dateerde alweer van ruim twee maanden geleden. Met Arnaldi trof hij iemand die meer dan vijftig plekken hoger op de wereldranglijst staat, maar daar was op de baan niets van te merken.

Gefrustreerde Tallon Griekspoor moet zware tegenslag slikken op Wimbledon: 'Wat een grap' Tallon Griekspoor reisde in topvorm af naar Wimbledon na het binnenhalen van de titel op Mallorca, maar het derde grandslamtoernooi van het jaar is uitgelopen op een deceptie. De mopperende Nederlander speelde in de eerste ronde tegen Jenson Brooksby een dramatische partij en dus viel het doek: 2-6, 5-7, 3-6.

Van de Zandschulp op weg naar stunt

Beide spelers kregen in de eerste set één breakpoint, maar allebei slaagden ze er niet in om die te benutten. Het draaide uit op een tiebreak en waar Van de Zandschulp dan nog weleens onder de druk wil bezwijken, deed hij dat deze keer niet. De Nederlander won, met de steun van Davis Cup-captain Paul Haarhuis, vanaf een 4-3 achterstand vier punten op rij en sleepte daarmee de set binnen.

Toptennisser Botic van de Zandschulp schakelt hulp van bekende in op Wimbledon: 'Gebaseerd op vertrouwen' Nederlandse tennisser Botic van de Zandschulp verbrak onlangs de samenwerking met zijn coach Peter Lucassen. Voor Wimbledon heeft hij daarom de hulp in geschakeld van een bekende, die eerder al voor een succesformule zorgde.

Arnaldi leek de zaakjes in het vervolg beter voor elkaar te hebben en hij plaatste aan het begin van de tweede set de eerste break van de partij. Van de Zandschulp liet het er echter niet bij zitten, brak terug en dwong opnieuw een tiebreak af. Daarin kreeg hij het publiek op de banken met een schitterende passeerslag en dat bleek de opmaat naar een 2-0 voorsprong in sets.

Duisternis gooit roet in het eten

Van de Zandschulp was hard op weg naar een stunt, maar er was een groot probleem in Londen. De zon ging namelijk onder en het was even na negen uur 's avonds te donker om nog verder te spelen. De umpire besloot om de spelers naar binnen te sturen en dat betekent dat Van de Zandschulp pas dinsdag de klus kan gaan klaren.

Domper voor Griekspoor

Waar Van de Zandschulp dus lekker op dreef was op het heilige gras in Londen, gold dat niet voor landgenoot Tallon Griekspoor. Hij was met veel vertrouwen afgereisd naar Wimbledon nadat hij afgelopen weekend op Mallorca zijn derde ATP-titel binnenhaalde. Het derde grandslamtoernooi van het jaar draaide echter uit op een deceptie.

Tallon Griekspoor laat enorme kans liggen op Wimbledon: Nederlander vergeet te profiteren van grote stunt Tallon Griekspoor leek een gouden kans te hebben gekregen om eindelijk een keertje ver te gaan komen op Wimbledon. De Nederlandse toptennisser zag een wereldtopper in zijn gedeelte van het schema verliezen en dus lag de weg naar de vierde ronde helemaal open. Hij vergat echter te profiteren.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.