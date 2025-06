Nederlandse tennisser Botic van de Zandschulp verbrak onlangs de samenwerking met zijn coach Peter Lucassen. Voor Wimbledon heeft hij daarom de hulp in geschakeld van een bekende, die eerder al voor een succesformule zorgde.

Van de Zandschulp speelt maandag zijn eerste partij tegen een lastige tegenstander. De nummer 92 van de wereld neemt het op tegen de Italiaan Matteo Arnaldi (ATP-44), die hij vorig jaar nipt versloeg in de Davis Cup.

Paul Haarhuis

Dat deed hij onder leiding van Davis Cup-captain Paul Haarhuis. Van de Zandschulp heeft hem ook ingeschakeld tijdens het grandslamtoernooi in Londen. Ze zullen samenwerken tijdens Wimbledon, na de breuk met Lucassen.

Blessureleed

De 29-jarige hoopt zo met vertrouwen op het gras te verschijnen na een moeilijke periode. Van de Zandschulp had veel last van blessures en speelde de afgelopen twee maanden slechts twee partijen. "Ik had vocht in mijn bovenarm, bij het bot. Dat was moeilijk weg te krijgen", legt hij uit aan het AD.

Het duurde lang voor er een oplossing voor het probleem was"Rust zou niet helpen, forceren ook niet, het was trial and error. Maar op het toernooi in Mallorca heb ik vorige week drieënhalf uur gespeeld zonder dat ik last kreeg. Het was denk ik de eerste wedstrijd die ik pijnvrij speelde sinds Indian Wells, in maart."

Vertrouwen

Hij heeft een flinke uitdaging voor de boeg op Wimbledon nu zijn wedstrijdritme ontbreekt. "Grastennis is gebaseerd op vertrouwen. Als het de eerste set niet komt, moet je dat voor lief nemen en vertrouwen dat het daarna gaat lopen. Dat is de kunst. Ik heb goede weken gehad op gras, maar ook mindere."

Nederlanders

Maandag komen ook Nederlanders Tallon Griekspoor en Jesper de Jong in actie. Griekspoor speelt in de eerste ronde tegen Jenson Brooksby, een Amerikaan die ondanks zijn huidige ranking (ATP-149) eerder tot de top 35 behoorde en bekendstaat als een taaie tegenstander. De Jong (ATP-104) treft de lange Amerikaan Christopher Eubanks (ATP-131), die in 2023 nog de kwartfinales van Wimbledon haalde.

Bij de vrouwen heeft Suzan Lamens een iets gunstiger vooruitzicht. Zij neemt het op tegen de 17-jarige Amerikaanse qualifier Iva Jovic, de mondiale nummer 89. Lamens is zelf de nummer 68 van de wereld en maakt haar debuut in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Arantxa Rus stuit op Caroline Dolehide (WTA-66). Rus staat momenteel 93e en won eerder één keer van de Amerikaanse.

Alles over Wimbledon

