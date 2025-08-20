Botic van de Zandschulp is niet bezig aan zijn beste jaar als tennisser, maar lijkt vlak voor de US Open de goede vorm toch weer gevonden te hebben. Bij het ATP-toernooi van Winston-Salem staat hij door een knappe zege in de achtste finales.

Van de Zandschulp moest het in de tweede ronde opnemen tegen de Italiaan Matteo Arnaldi, die als zesde geplaatst was bij het toernooi. De Nederlander zal echter weinig angst voor zijn tegenstander hebben gehad, want hij won de vorige twee duels met Arnaldi. De laatste daarvan was vorige maand op Wimbledon. De 29-jarige tennisser uit Veenendaal stuntte toen door in straight sets te winnen en herhaalde dat in de Verenigde Staten.

Van de Zandschulp serveert ijzersterk

Arnaldi werd door Van de Zandschulp constant onder druk gezet in zijn eigen servicegames en bij een 2-2 stand ging het mis voor de Italiaan. Hij werd gebroken en dat overkwam hem later in de set nog een keertje. Van de Zandschulp was op zijn beurt ijzersterk in zijn eigen servicegames en kreeg in de hele partij geen enkel breakpoint tegen. Zelf brak hij Arnaldi in de tweede set wel nog een keer en dus had hij na ruim anderhalf uur tennis de zege op zak: 6-3, 6-3.

Van de Zandschulp wacht in de achtste finales opnieuw een zware kluif, want dan speelt hij tegen de Argentijn Sebastian Baez. Dat wordt de eerste onderlinge ontmoeting tussen de twee tennissers. Van de Zandschulp is de enige overgebleven Nederlander in Winston-Salem, want Tallon Griekspoor werd direct uitgeschakeld.

Vorm lijkt terug voor US Open

Van de Zandschulp kwakkelde de eerste maanden van dit jaar met zijn vorm, maar hij heeft de laatste weken de lijn omhoog gevonden. Hij liet op Wimbledon al sterk spel zien en haalde vorige maand in Kitzbühel voor het eerst in ruim twee jaar weer eens de halve finales van een ATP-toernooi.

De Nederlander zal na het evenement in Winston-Salem afreizen naar de US Open en dat is, als we naar zijn resultaten kijken, zijn beste grandslamtoernooi. Van de Zandschulp zette zichzelf in 2021 daar op de kaart door als qualifier plotseling de kwartfinales te halen. Vorig jaar haalde de Nederlander de derde ronde, maar haalde hij wereldwijd wel de voorpagina's door in de tweede ronde Carlos Alcaraz te verslaan.

Alles over US Open

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.