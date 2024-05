Botic van de Zandschulp niet automatisch geplaatst in hoofdschema Wimbledon

Botic van de Zandschulp zit niet automatisch in het hoofdtoernooi van Wimbledon. De 28-jarige tennisser staat op de honderdste plaats op de wereldranglijst. Daarmee valt net buiten de lijst met spelers die automatisch deelnemen aan het grastoernooi Londen.

Van de Zandschulp staat als tweede op de lijst van spelers die niet automatisch zijn geplaatst. Hij moet hopen dat minimaal twee spelers zich afmelden. Dan komt hij nog in aanmerking voor een plek in het hoofdschema en ontloopt hij de kwalificaties.

Kwalificaties

De laatste keer dat Van de Zandschulp zich via de kwalificaties moest plaatsen voor een grandslamtoernooi was bij de US Open van 2021. Toen bereikte hij na drie zeges in de kwalificaties de kwartfinales, waarin hij verloor van de Rus Daniil Medvedev. Mede door die goede prestaties was hij daarna als speler in de top 100 verzekerd van een plek in het hoofdschema van de grandslamtoernooien.

Op Wimbledon bereikte hij ruim een maand eerder in 2021 via de kwalificaties het hoofdtoernooi en haalde toen de tweede ronde, waarin hij verloor van de als negende geplaatste Italiaan Matteo Berrettini.

Van de Zandschulp zakte in april uit de top 100 nadat hij in de tweede ronde van het graveltoernooi van München was gestrand. Daar verdedigde hij veel punten, omdat hij een jaar eerder de finale had gehaald.