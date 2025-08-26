Botic van de Zandschulp is direct uitgeschakeld op het hoofdtoernooi van US Open. Desondanks mag hij een forse geldsom mee naar huis nemen. Het is zelfs meer prijzengeld dan de Nederlandse toptennisser vorige week verdiende met zijn finaleplek bij Winston-Salem.

Verliezend finalist Van de Zandschulp verdiende 53.740 euro, terwijl winnaar Márton Fucsovics met 93.681 euro naar huis ging na Winston-Salem. Bij de US Open zijn héél andere bedragen te verdienen. Van de Zandschulp kreeg alleen al 94.000 euro voor deelname aan het toernooi.

Voor Van de Zandschulp is de 94.000 euro al een heerlijke bonus. De Wageninger verdiende in de afgelopen 365 dagen iets meer dan een half miljoen euro met zijn prestaties.

Prijzengeld US Open

Meer werd het dus niet, want in de eerste ronde verloor hij in drie sets van Holger Rune (3-0). De Deen heeft zich op zijn beurt verzekerd van 132.000 euro. Elke ronde levert een forse bonus op: 203.000 euro voor de derde en 343.000 euro voor de laatste zestien. In de kwartfinales stijgt het prijzengeld naar 566.000 euro en halvefinalisten krijgen zelfs ruim 1 miljoen euro. De uiteindelijke winnaar mag een cheque van 4,3 miljoen euro in ontvangst nemen.

Nog nooit was er zoveel geld te verdienen op een Grand Slam. Zo kregen de winnaars in het enkelspel van Wimbledon onlangs ongeveer 3,5 miljoen euro en de winnaars op Roland Garros 2,5 miljoen euro.

Lastige wedstrijd voor Botic van de Zandschulp

Van de Zandschulp maakte het Rune, de nummer elf van de wereld, bij vlagen nog best lastig. De Nederlander verloor de eerste set met 6-3, de tweede met 7-6 en de beslissende set opnieuw met 7-6. Daarmee zijn alle Nederlandse mannen in de eerste ronde uitgeschakeld. Ook Jesper de Jong en Tallon Griekspoor gaan dus met hetzelfde geldbedrag naar huis.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.