Botic van de Zandschulp heeft in de eerste ronde van de US Open niet voor een stunt kunnen zorgen. De Nederlandse tennisser maakte tegen wereldtopper Holger Rune geen enkel moment aanspraak op de zege: 3-6, 6-7, 6-7. Door de uitschakeling van Van de Zandschulp liggen alle Nederlandse mannen in het enkelspel eruit.

Van de Zandschulp arriveerde in topvorm in New York, want hij stond afgelopen weekend nog in de eindstrijd van het toernooi in Winston-Salem. Bij de loting voor de US Open had hij het echter niet getroffen, maar dat hoefde geen probleem te zijn, want hij voelt zich in New York normaal gesproken thuis. Hij beleefde er in 2021 zijn doorbraak door als qualifier de kwartfinales te halen en zorgde vorig jaar voor één van de grootste stunts ooit door Carlos Alcaraz te verslaan. Dat kunstje kon hij echter niet herhalen tegen de Deense wereldtopper.

Matig begin

De Nederlander moest minder dan 48 uur na zijn verloren finale alweer aan de bak en had duidelijk nog even tijd nodig om warm te draaien en werd in zijn eerste servicegame direct gebroken door een dubbele fout. Hij keek dan ook razendsnel tegen een 3-0 achterstand aan.

De tennisser kwam er daarna wat beter in en brak Rune zelfs terug, maar leverde even later opnieuw zijn opslag in en gaf de Deen daarmee de kans om voor de set te serveren. Rune werkte na een minutenlange onderbreking vanwege een medisch noodgeval op de tribune een aantal breakpoints weg en haalde de set binnen.

Fysieke problemen

De afgevoerde toeschouwer bleek niet de enige met een probleem, want ook voor Van de Zandschulp moest even later de dokter op de baan komen. Hij leek aan te geven zich niet lekker te voelen, maar speelde desondanks door in New York, waar de temperatuur net boven de 30 graden uit kwam. Dat deed hij zeer verdienstelijk, want na een set zonder breaks moest een tiebreak de beslissing brengen in de tweede set.

Rune won de eerste vier punten en leek op weg naar setwinst, maar de Deen zag Van de Zandschulp weer op gelijke hoogte komen en greep ook plotseling naar zijn buik. Ondanks die fysieke problemen pakte hij toch de tiebreak en daarmee zadelde hij Van de Zandschulp op met een enorm probleem.

Geloof vloeit weg

Het verliezen van de tweede set bleek uiteindelijk de definitieve tik. Het geloof was verdwenen bij Van de Zandschulp en hij leverde in de derde set direct twee keer zijn servicegame in. Hij kwam 4-0 achter, knokte zichzelf terug tot 4-4 en vervolgens tot 6-6. Maar in de tiebreak verloor hij alsnog, waardoor alle Nederlandse mannen in het enkelspel nu zijn uitgeschakeld.

