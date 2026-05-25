Botic van de Zandschulp (ATP-55) is uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. Hij gaf zich echter zeker niet makkelijk gewonnen. De Nederlander trof Francisco Cerúndolo (ATP-26) en gaf stevig partij. De Argentijn bleek iets vaster te zijn op het gravel te Parijs. Het werd 6-3 6-4 6-7 6-4.

Botic van de Zandschulp gaf bij 2-2 in de openingsset als eerste zijn eigen game uit handen, maar via een rebreak bleef hij in de set. De Argentijn kwam echter direct met weer een break. Cerúndolo nam geleidelijk de touwtjes in handen en profiteerde daarbij van slordigheden bij Van de Zandschulp.

Gravelspel draait soms meer om consistentie dan om spektakel. De Nederlander sloeg bijvoorbeeld wel dik meer winners dan zijn opponent, maar zette daar ook meer fouten tegenover. Het nettosaldo was dat Cerúndolo kon vertrouwen op zijn vastheid; hij wist dat de bal lang in het spel houden vaak genoeg zou zijn.

Grandslamtoernooien

In de derde set stond Van de Zandschulp met zijn rug tegen de muur en wist hij vier van de vijf breakpoints tegen weg te werken. Hij sleepte zich naar de tiebreak, kwam voor met 3-0 en greep de setwinst. Van de Zandschulp kreeg in de vierde set meteen kansen op een break, maar kon die niet benutten. Zelf had hij ook moeite zijn opslagbeurt te houden en verloor die op 2-2, maar hij brak meteen terug. Een tweede break van Cerúndolo op 4-4 zorgde ervoor dat de Argentijn voor de wedstrijd kon serveren. Hij maakte het op zijn vierde matchpoint af.

Voor de in Wageningen geboern Van de Zandschulp wil het sinds een plek in de kwartfinale van het US Open in 2021 niet meer vlotten bij de grandslamtoernooien. Vorig jaar won hij slechts één potje bij de vier slams. Begin dit jaar waren er nog wel twee zeges (dus een plek in de derde ronde) bij het Australian Open.

Jesper de Jong

Eerder op op maandag bereikte Jesper de Jong voor het derde jaar op rij de tweede ronde van Roland Garros. De 25-jarige Nederlander won na iets meer dan drie uur met 6-3 3-6 6-3 6-4 van de zestien jaar oudere Stan Wawrinka. De Zwitserse oud-winnaar speelde zijn laatste partij in Parijs. Hij beëindigt na het seizoen zijn carrière.

Voor De Jong, die bezig is aan een moeizaam seizoen, is de overwinning een opsteker. De mondiale nummer 106 werd vorige week uitgeschakeld in de kwalificaties voor Roland Garros, maar werd als lucky loser toegelaten tot het hoofdtoernooi na een afmelding van de geblesseerde Arthur Fils. De Jong treft in de tweede ronde de Italiaanse qualifier Federico Cinà.

