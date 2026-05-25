Toptennisser Stan Wawrinka (41) neemt dit jaar afscheid van de sport. Bij Roland Garros was zijn laatste wedstrijd ooit op dat toernooi tegen Jesper de Jong, die de Zwitser maandagmiddag in vier sets uitschakelde. Vervolgens werd 'Stanimal' uitgebreid in het zonnetje gezet, ook door collega's van toen en nu.

Wawrinka had tegelijk de pech en ook het geluk dat zijn loopbaan grotendeels samenviel met die van 'de grote drie'. Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic waren lange tijd de mannen om wie het draaide in het mannentennis. Lieten zij een kruimel vallen, dan kwam Andy Murray die ophappen.

Ondanks die formidabele tegentand sleepte Wawa mooi drie grandslamtitels binnen: Austalian Open 2014, Roland Garros 2015 en US Open 2016. Juist omdat de Zwitser dat deed terwijl die legendes heersten, maakt dat die titels nog specialer.

Roger Federer

Ondanks zijn zege was dus niet De Jong de grote man na de partij, want alle aandacht ging uit naar Wawrinka. Het publiek klapte de handen stuk, er kwam een compilatie op de schermen van Wawrinka's triomfen en ook hadden enkele tennisiconen een video ingesproken.

Landgenoot Roger Federer zei bijvoorbeeld: "Van harte met je carrière en met alles wat je hebt gepresteerd, met name je titel in Parijs. Het was buitengewoon toen je in de finale won van Novak Djokovic. Ik zal dat nooit vergeten. Het was ook prachtig om zoveel tijd met je te hebben doorgebracht op de tour. Hopelijk vier je deze laatste keer Roland Garros goed. Voel de liefde en geniet van alles dit jaar."

Novak Djokovic

Novak Djokovic noemde Stan the Man "een grote inspiratie". De Servische kampioen stipte aan dat Wawrinka ook nog de Davis Cup won met zijn land en met Federer olympisch dubbelkampioen werd.

A few of Stan Wawrinka's friends wanted to share a few words 🫶#RolandGarros pic.twitter.com/VbQ7kWwHXM — Roland-Garros (@rolandgarros) May 25, 2026

Jesper de Jong

Voor De Jong, die bezig is aan een moeizaam seizoen, is de overwinning een opsteker. De mondiale nummer 106 werd vorige week uitgeschakeld in de kwalificaties voor Roland Garros, maar werd als lucky loser toegelaten tot het hoofdtoernooi na een afmelding van de geblesseerde Arthur Fils. De Jong treft in de tweede ronde de Italiaanse qualifier Federico Cinà.

