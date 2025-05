Boze Botic van de Zandschulp bekent twijfels na uitschakeling op Roland Garros: 'Misschien te krap'

Zelfs een woede-uitbarsting van Botic van de Zandschulp kon zondagavond niet voorkomen dat de Nederlandse tennisser teleurgesteld moest afdruipen na één wedstrijd op Roland Garros. Ondanks dat hij zijn racket kapot smeet na een 2-0 achterstand, bracht hem dat tegen de nummer 138 van de wereld niet de ommekeer. Van de Zandschulp verloor in drie sets van de Amerikaan Emilio Nava.

In de eerste set had Van de Zandschulp heel weinig te vertellen tegen Nava, die 138e staat op de wereldranglijst. De Amerikaan won met 6-2. Vervolgens bood de Nederlandse nummer 89 van de wereld wel meer tegenstand, maar ging ook de tweede set verloren: 7-5.

Racket stuk

Van de Zandschulp besloot zijn woede te uiten door zijn racket stuk te slaan na de tweede set. De derde set werd vervolgens ook weer spannend, maar ging weer in 7-5 naar de Amerikaan en zat de Grand Slam in Parijs er alweer op voor de derde Nederlander van de wereldranglijst. Nava neemt het in de tweede ronde op tegen Holger Rune of Roberto Agut Bautista. Zij strijden maandag om een plek in de volgende ronde.

Met blessure naar Roland Garros

Van de Zandschulp kampte in aanloop naar Roland Garros met een liesblessure. Eind april gaf hij tijdens het toernooi van Madrid op met die kwetsuur. Daardoor was de voorbereiding van de Veenendaler op het graveltoernooi in Parijs verre van ideaal. Dat bleek ook tijdens zijn partij tegen Nava die op Roland Garros nooit verder kwam dan de eerste ronde.

Twijfels en prijzengeld

"Ik heb getwijfeld of ik mee moest doen in Parijs", zei Van de Zandschulp na afloop van zijn partij. "Tijdens een training kreeg ik last van mijn arm. Het was allemaal krap. Misschien te krap." Van de Zandschulp, die toch 78.000 euro met zijn nederlaag verdiende, werd voor de derde keer op rij in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld.

89ste van de wereld

Van de Zandschulp, zelf nummer 89 op de ranglijst, begon niet best aan de partij. Nava brak in de tweede game meteen de service van de Nederlander en zette daarmee de toon. Van de Zandschulp wist nog wel terug te breken, maar kwam er in de rest van de set nauwelijks nog aan te pas.

Einde verhaal

Aan het begin van de tweede set had Van de Zandschulp nog minder in te brengen. Nava liep snel uit naar een 3-0-voorsprong. Toch kreeg Van de Zandschulp daarna meer grip op het spel van de 23-jarige Amerikaan. Hij wist de stand weer gelijk te trekken, maar gaf de set in de twaalfde game alsnog uit handen. De derde set ging gelijk op tot opnieuw een break in de twaalfde game de beslissing bracht.

Alles over Roland Garros

