Jake Paul duikt op naast verrassende toptennisser die Novak Djokovic versloeg: 'Ik kan niet trotser zijn'

Jakub Mensik leeft op een roze wolk nadat de Tsjechische tennisser in Miami voor een daverende sensatie te zorgen. In één klap werd de pas 19-jarige Mensik wereldberoemd en daar wil Jake Paul ook een graantje van meepikken. De Amerikaanse influencer en verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam dook ineens op aan de zijde van de jonge Tsjech.

Op het Masters-toernooi van Miami kwamen de grootste namen voorbij, maar die van Paul nog niet. Alle ogen waren gericht op Novak Djokovic, die in de Amerikaanse badplaats één zege verwijderd was van zijn honderdste titel in zijn carrière. Maar door lang oponthoud en een opvallende zwelling verloor hij van een sterk spelende Mensik in de finale. Een sensatie, die de Tsjech opdroeg aan Lionel Messi én een lunchende umpire.

Tennistalent (19) dat Novak Djokovic versloeg doet bijzondere onthulling: 'Omdat hij aan het lunchen was!' De 19-jarige tennisser Jakub Menšík heeft zijn eerste titel veroverd door zijn idool Novak Djokovic in de finale van Miami te verslaan met 7-6 (4), 7-6 (4). Met de beker in zijn handen vertelde de jonge Tsjech dat het niet veel had gescheeld of hij had helemaal niet aan het toernooi meegedaan.

Jake Paul

Daags na zijn zege in Miami postte hij voor het eerst iets op zijn Instagram. Hij werd na zijn finale al gespot met de Poolse YouTuber Jon Marianek en met hem trok hij ook maandag nog op. Maar wie stond er aan de andere kant van Mensik? Jake Paul! Wellicht dat de connecties van de YouTubers Mensik en Paul bij elkaar brachten. De foto in Miami is gemaakt in een boksring, waarbij Paul de gewonnen trofee van de tennisser vast mag houden.

'Ik kon niet trotser zijn dan dit'

Op zijn Instagram Story heeft 'legende' Paul ook nog een boodschap voor de Tsjechische sensatie. "Ik kon niet trotser zijn dan dit. De negentienjarige GOAT (Greatest of all time/beste aller tijden, red.). Waanzinnig toernooi, broer", deelde Paul bij de foto op zijn sociale media naar zijn bijna dertig miljoen volgers.

©Instagram Jake Paul

Paul American

Het leven van Paul bevindt zich momenteel in een stroomversnelling. Eind maart kwam de eerste aflevering van de realityshow Paul American online op HBO Max. In die serie worden de broers Logan en Jake Paul en hun familie gevolgd. Er was een première in New York met alles erop en eraan. Zijn verloofde Jutta Leerdam speelt ook een grote rol in de realityshow. In de eerste aflevering onthulde Paul het naderende einde van de schaatscarrière van zijn vriendin.