Het leven zit Francesca Jones (25) niet mee. Ze werd geboren met de zeldzame EEC-aandoening, waardoor ze aan beide handen maar drie vingers en een duim heeft. Toch weerhoudt het haar niet om tennis op topniveau te spelen. Maandag stond ze voor het eerst op eigen kracht in het hoofdtoernooi van de Grand Slam, maar moest ze wéér vroegtijdig opgeven. Het is het verhaal van haar tennisleven.

Jones klom, ondanks haar handicap waardoor ze ook maar zeven tenen in totaal heeft, alsnog op tot plek nummer 71 van de wereld. Ze is de derde Britse op de WTA-ranking en had nu voor het eerst zélf, dus zonder kwalificaties of wildcards, een Grand Slam gehaald. Die duurde voor haar helaas nog geen uur. Na 58 minuten moest Jones opgeven tegen de Poolse qualifier Linda Klimovicova. Al in de eerste set ging het mis bij Jones, die zichtbaar worstelde met een beenblessure en meerdere keren de fysio nodig had.

In tranen

Haar situatie werd echter niet beter tijdens de medische time-outs. De eerste set verloor ze kansloos met 6-2. Ze gaf aan haar volgers op de tribunes aan dat ze flink last had. Ze worstelde zich nog door de openingsgames van de tweede set, maar op 3-2 achter moest ze er definitief de brui aan geven. In tranen gaf ze de wedstrijd tegen de Poolse op. En zo komt er weer een vroegtijdig einde aan een wedstrijd voor Jones. Door haar vele blessures, bijna allemaal te wijten aan haar aandoening volgens The Guardian, moest ze al heel veel duels eerder staken.

Heel veel opgaves

De Engelse kwaliteitskrant zocht uit dat bijvoorbeeld in 2024 meer dan 40 procent van Jones haar duels in een opgave eindigde van de Britse. Ook haar laatste twee toernooien voor de Australian Open kon ze niet afmaken. In India moest ze opgeven tijdens WTA Chennai en in Auckland bereikte ze weliswaar de derde ronde na een schitterende zege op top-twintigspeelster Emma Navarro, maar kon ze tegen Xinyu Wang niet uitspelen.

