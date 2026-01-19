Aryna Sabalenka is zonder twijfel de grote favoriete voor de titel op de Australian Open. De Belarussische is nagenoeg onverslaanbaar op hardcourt en haalde de afgelopen drie jaar de finale. De nummer 1 van de wereld bewaart dus goede herinneringen aan de Australian Open, maar ooit was ze juist in Melbourne het mikpunt van spot.

Sabalenka liet zondag in haar eerste ronde tegen de Française Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah zien waarom de meeste kenners haar naar voren hebben geschoven als topfavoriete. Dat is niet gek, want ze was de afgelopen jaren nauwelijks te verslaan op de ondergrond waarop in Melbourne gespeeld wordt. De Belarussische pakte in 2023 en 2024 de titel en verloor vorig jaar na een ware thriller in de finale. De mensen zitten tegenwoordig voor haar op de tribunes, maar dat was in 2018 nog heel anders.

De tennisster maakte in dat jaar namelijk haar debuut op de Australian Open. Hoewel ze op dat moment nog vrij onbekend was, mocht ze toch opdraven in de Rod Laver Arena, de grootste baan van het tennispark in Melbourne. Sabalenka was bij de loting namelijk gekoppeld aan de als 18e geplaatste Australische Ashleigh Barty.

Barty stond op dat moment op het punt om door te breken en was dan ook de grote hoop voor het thuispubliek. Zij wilden er dan ook alles aan doen om haar naar de volgende ronde te juichen en daar werd de op dat moment 19-jarige Sabalenka op een hele pijnlijke manier het slachtoffer van.

Fans imiteren Sabalenka

De tennisfans zijn inmiddels wel gewend aan de harde kreten die de mond van Sabalenka verlaten als ze een tennisbal naar de andere kant van het net slaat, maar dat was toen nog niet het geval. Ondanks dat luidruchtige speelsters als Maria Sharapova en Victoria Azarenka eerder al de Australian Open hadden gewonnen, bleek het Australische publiek niet gediend van haar gekreun.

Zij werden waarschijnlijk onrustig doordat Sabalenka de eerste set won van hun favoriet en dus gingen ze over tot maatregelen. Gedurende de tweede set begonnen er steeds meer kreungeluiden vanaf de tribunes te komen. In een poging de Belarussische uit haar spel te krijgen, begonnen ze haar te imiteren.

'Schreeuw alsjeblieft niet'

Op een bepaald moment werd dat zo massaal gedaan dat de umpire zelfs moest ingrijpen, maar zij had haar boodschap beter kunnen verwoorden: “Dames en heren, schreeuw alsjeblieft niet tijdens het punt.” Dat zorgde alleen maar voor gelach op de tribunes, want was het niet juist Sabalenka die zich daar schuldig aan maakte?

Het leverde dan ook nog meer gekreun vanaf de tribunes op. De actie van het publiek had uiteindelijk wel effect, want Barty trok na drie spannende sets aan het langste eind in het duel tussen de twee toekomstige kampioenen.

Sabalenka dominant in Melbourne

Ondanks een hele vervelende eerste kennismaking met de Australian Open kwam het dus wel goed tussen Sabalenka en het toernooi. Ze won in 2021 de titel in het dubbelspel met de Belgische Elise Mertens en was in 2023 en 2024 ook de beste in het enkelspel. Sabalenka won bijna drie jaar op een rij, maar werd in 2025 onttroond door Madison Keys, die dit jaar dus haar titel verdedigt in Melbourne.

