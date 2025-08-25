Joao Fonseca is één van de grootste talenten in het mannentennis en dat liet hij in de eerste ronde van de US Open maar weer eens zien. De Braziliaan zorgde echter ook voor een heel onsmakelijk moment.

De 19-jarige Fonseca sneuvelde vorig jaar nog in de laatste kwalificatieronde van de US Open, maar is inmiddels de nummer 44 van de wereld en werd deze keer dus rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. Het Braziliaanse toptalent speelde in de eerste ronde tegen Miomir Kecmanovic en was bij zijn debuut in New York hard op weg naar de tweede ronde nadat hij de eerste twee sets in een tiebreak won.

Onsmakelijk moment

In de derde set kreeg hij het echter zwaar. Normaal gesproken mag een dokter alleen tijdens het wisselen van kant een speler helpen, maar Fonseca voelde zich dusdanig slecht dat hij daar niet op kon wachten. De umpire liet de dokter naar de baan komen en het werd duidelijk dat de Braziliaan zich een beetje misselijk voelde.

Fonseca speelde na een kort gesprek met de dokter verder, maar na drie punten in de volgende game wandelde hij weer naar de zijkant. Het was even onduidelijk wat hij precies ging doen. Toen hij met zijn hoofd boven een prullenbak ging hangen, waren zijn intenties echter wel duidelijk. Ook voor de regie van de televisie, want zij schakelden snel weg op dat moment. Het geluid werd echter niet weggedraaid en dus was duidelijk te horen dat Fonseca iets kwijt moest.

'Het spijt me'

Het leek voor Kecmanovic het ideale moment om toe te slaan, maar niets bleek minder waar. Fonseca stond geen enkele game meer af en plaatste zich voor de tweede ronde. Hij bood na afloop wel nog zijn excuses aan tegenover het publiek voor het incident. "De eerste ronde is altijd net iets spannender en vandaag voelde ik me tijdens de derde set wat zieker. Ik weet niet wat er gebeurde, ik gooide er enkel water uit. Het spijt me."

Fonseca, die dit jaar op alle grandslamtoernooien de eerste ronde overleefde, neemt het in de tweede ronde op tegen de Tsjech Tomas Machac, die als 21ste is geplaatst in New York. De Braziliaan kan net als op Roland Garros en Wimbledon de derde ronde halen.

