Gabriel Diallo heeft zondag voor een verrassing gezorgd op het Libéma Open. De 23-jarige Canadees kroonde zich op het Brabantse gras tot toernooiwinnaar door in de finale de Belg Zizou Bergs in twee sets te verslaan: 7-5, 7-6 (8). Het betekende zijn eerste ATP-titel ooit.

Diallo kwam als relatieve onbekende naar Rosmalen, maar groeide in de loop van de week uit tot dé sensatie van het toernooi. Op weg naar de finale schakelde hij grote namen uit als Karen Khachanov en Ugo Humbert, waarmee hij zijn visitekaartje stevig afgaf. Ook in de eindstrijd tegen Bergs toonde hij volwassenheid en lef. In de openingsset sloeg hij toe op het moment dat het moest en nam zo brutaal de voorsprong.

Eerste ATP-titel

In de tweede set ontvouwde zich een razendspannende tiebreak. Bergs kreeg drie setpunten om de wedstrijd nog spannend te maken, maar Diallo hield stand. Uiteindelijk was het de jonge Canadees die het hoofd koel hield en met een fraaie backhand-cross Bergs verschalkte, waarna hij juichend op het gras stortte en zijn allereerste ATP-titel vierde.

Bergs, die eerder nog knap Reilly Opelka uitschakelde, de Amerikaan die verrassend Daniil Medvedev versloeg, kon in de beslissende fases het verschil niet maken. De Belg vocht voor wat hij waard was, maar moest toezien hoe zijn tegenstander met rake klappen de trofee opeiste. Voor Diallo betekent deze zege zijn eerste grote succes op het hoogste niveau en mogelijk het begin van een veelbelovende carrière.

Alsnog Belgisch succes in Rosmalen

In tegenstelling tot de mannen wist de Belgische Elise Mertens het publiek in Rosmalen wel te verrassen. De 'comebackkoningin’ kroonde zich zondag tot winnares van het Libéma Open na een zinderende finale tegen Elena-Gabriela Ruse: 6-3, 7-6 (4). Eerder overleefde Mertens in de halve finale maar liefst elf matchpoints tegen titelverdedigster Ekaterina Alexandrova. Voor Mertens was het haar tiende WTA-titel en haar eerste overwinning op Nederlandse bodem. Daarmee trad ze in de voetsporen van landgenotes Kim Clijsters en Justine Henin.