Elise Mertens heeft zondag het Libéma Open op haar naam geschreven. De Belgische tennisster, als derde geplaatst, kroonde zich tot kampioen op het gras in Rosmalen door Elena-Gabriela Ruse in twee sets te verslaan: 6-3 en 7-6 (4). Daarmee sloot ze een enerverende week op spectaculaire wijze af.

Een dag eerder leek Mertens al uitgeschakeld, toen ze in de halve finale tegen titelverdedigster Ekaterina Alexandrova liefst elf matchpoints overleefde. Toch knokte ze zich op bewonderenswaardige wijze terug en plaatste zich alsnog voor de finale. Ook daarin moest de 29-jarige opnieuw in de achtervolging: tegenstander Ruse liep in de openingsset uit naar 3-1, maar de Belgische herpakte zich knap en won vijf games op rij.

Historisch succes voor Mertens op Nederlandse bodem

Ruse, die zichtbaar hinder ondervond van haar rechterbeen, liet zich na de eerste set medisch behandelen. Toch bood de Roemeense nog flink weerstand. In de tweede set ging het lang gelijk op. Mertens brak op 3-3, maar Ruse brak direct terug en kreeg zelfs twee setpunten. Die wist Mertens weg te poetsen, waarna ze in de tiebreak geen fouten meer maakte.

Voor Mertens is het haar tiende WTA-titel en haar eerste op Nederlandse bodem. Daarmee voegt ze een bijzonder hoofdstuk toe aan haar carrière. Niet alleen omdat ze in Rosmalen in de voetsporen treedt van landgenotes Kim Clijsters en Justine Henin, maar ook omdat deze overwinning extra speciaal was: Mertens kon haar jubileumtitel vieren in het bijzijn van vrienden en familie, die in groten getale waren afgereisd om haar te steunen op het Brabantse gras.

Nederlanders vroegtijdig uitgeschakeld

De Nederlandse inbreng op het Libéma Open bleef dit jaar beperkt. Suzan Lamens bereikte knap de kwartfinales, maar andere landgenoten - waaronder Jesper de Jong en Arantxa Rus – werden vroegtijdig uitgeschakeld. Titelverdediger Tallon Griekspoor moest het toernooi helaas aan zich voorbij laten gaan vanwege een buikspierblessure.