Carlos Alcaraz heeft een verpletterende overwinning geboekt in de tweede ronde van de US Open. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Italiaan Mattia Bellucci met 6-1, 6-0, 6-3, zonder ook maar één breakpunt tegen te krijgen in zijn eerste twee partijen. Daarmee maakt hij als een van de topfavorieten veel indruk.

Het optreden van Alcaraz is een wereld van verschil vergeleken met vorig jaar. Toen werd hij in dezelfde fase sensationeel uitgeschakeld door de Nederlander Botic van de Zandschulp. Dit keer is de Spaanse toptennisser nagenoeg foutloos in zijn openingswedstrijden.

De kampioen van 2022 zette de nummer 65 van de wereld, Bellucci, vanaf het begin onder zware druk. Met agressief spel vanaf de baseline domineerde Alcaraz en sleepte de openingsset in slechts 30 minuten binnen.

Overtuigende overwinning

Het spel van de 22-jarige tennisser was net zo strak als zijn nieuwe, korte kapsel. Voor Alcaraz was dit zijn meest overtuigende overwinning ooit op de US Open, gekeken naar het kleinste aantal verloren games in zijn zeventien gespeelde wedstrijden tijdens het toernooi. Een bijzondere zege voor de Spanjaard dus.

Alcaraz viel de returns aan met een onbevreesde agressie, maar toonde tegelijkertijd de finesse om subtiele dropshots te spelen die het publiek in het Arthur Ashe Stadium imponeerden. Een van de meest spectaculaire momenten was een bliksemsnelle forehandwinner, waarmee hij een breekpunt in de tweede set forceerde.

Zelf was hij na afloop ook tevreden. "Ik speelde goed, eerlijk gezegd. Ik ken Mattia's niveau, vandaag had hij zijn dag niet en ik profiteerde van zijn fouten te maken. Ik ben heel blij met het optreden vandaag." Als de interviewster opmerkt dat het publiek baalt van het feit dat de wedstrijd maar zo kort duurde, biedt Alcaraz zijn welgemeende excuses aan. "Sorry voor de mensen, maar ik moet gewoon mijn werk doen."

Alcaraz jaagt op zijn tweede US Open-titel en een terugkeer naar de eerste plaats op de ATP-wereldranglijst. Als de Spanjaard in Flushing Meadows een gelijk of beter resultaat behaalt dan Jannik Sinner, verlaat hij New York als de nummer één van de wereld.

