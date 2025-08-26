Tennisser Carlos Alcaraz trok veel aandacht tijdens zijn eerste partij in het enkelspel op de US Open. Niet alleen door zijn overtuigende zege op Reilly Opelka, maar ook wegens zijn nieuwe kapsel. De Spanjaard lijkt daardoor te lijden aan een merkwaardig 'syndroom'.

Dat viel veel kijkers van het grandslamtoernooi op. Zij deelden massaal beelden van Alcaraz met zijn nieuwe coupe én een opvallend gebaar. De nummer twee van de wereld leek namelijk steeds te vergeten dat hij zijn haar had afgeschoren.

Met zijn korte buzzcut-kapsel hoeft hij zich geen zorgen meer te maken om lokken die voor zijn gezicht kunnen hangen. Toch streek de 22-jarige regelmatig met zijn vingers door zijn niet-meer-bestaande haren. De beelden daarvan gingen viraal.

Fantoomhaar-syndroom

Fans reageerden met veel verbazing. "Hij blijft vergeten dat hij kaal is", schrijft iemand. "Er is niets meer om zijn hand doorheen te halen." Een andere kijker denkt te weten waar Alcaraz last van heeft. "Het is het fantoomhaar-syndroom. Dat gaat nooit meer weg."

he keeps forgetting that he’s bald 😭 https://t.co/ABwIFV5Ix2 — ola ! (@bIuezoya) August 26, 2025

Alcaraz won zijn eerste wedstrijd overtuigend in drie sets van de Amerikaanse Opelka. Het werd 6-4, 7-5, 6-4.

Zoals verwacht gaat Alcaraz dus door naar de volgende ronde. Daar treft hij een Italiaanse opponent: Mattia Bellucci. "Vandaag was een moeilijke wedstrijd. Hij is een echt goeie en zware tegenstander", zo vertelde Alcaraz naderhand over Opelka. "Ik moet de mensen vragen of ze het leuk vinden: vinden jullie het nieuwe kapsel leuk?" De reactie laat het raden, want het stadion juichte bijzonder hard na de woorden van de tennisser.

Bron: Eurosport

'Vreselijk'

Toch kan niet iedereen de nieuwe look waarderen. Zo is tenniscollega Frances Tiafoe een stuk kritischer. Toen de Spanjaard hem trof in de ruimte waar ze zich kunnen opwarmen voor de partij, wist hij niet wat hij zag. Tiafoe bleef maar staren naar het kale hoofd van Alcaraz. "Het is vreselijk", grapte hij vervolgens. "Maar wel aerodynamisch."

