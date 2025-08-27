Carlos Alcaraz zorgde bij zijn entree op de US Open voor gespreksstof met een radicaal nieuw kapsel. Waar de Spanjaard normaal met een volle haardos de baan op stapt, verscheen hij dit keer met een opvallend korte coupe. De beelden gingen razendsnel rond in de tenniswereld en natuurlijk werd ook Jannik Sinner gevraagd naar de metamorfose van zijn grote rivaal.

Voor Sinner was het een zorgeloze avond in New York. De nummer 1 van de wereld rekende in drie korte sets af met de Tsjech Vit Kopriva: 6-1, 6-1, 6-2. Vooral zijn service liep als een trein: hij sloeg 12 aces, verloor amper punten op zijn eerste opslag en brak zijn tegenstander liefst zes keer. Binnen anderhalf uur stond hij alweer onder de douche.

De Italiaan liet zien dat hij in topvorm verkeert, precies op het juiste moment van het seizoen. Na titels op de Australian Open en Wimbledon en finaleplekken in Rome, Roland Garros en Cincinnati, wil hij zijn jaar in stijl afmaken met nog een grandslam-overwinning.

'Ik zou het zelf nooit doen'

Zijn overtuigende start zorgde ervoor dat Sinner ontspannen in de perszaal verscheen. Toch ging het gesprek al snel niet meer over zijn spel, maar over de opvallend korte coupe van Alcaraz. Een journalist merkte op dat zijn fans – de carrot tops, een bijnaam vanwege zijn rode haar – zo’n kapsel nooit zouden accepteren. Sinner reageerde droog: "Het mooie is dat ze me dan niet eens zouden herkennen. Ik heb namelijk enorm veel haar. Maar één ding is zeker: ik zou het zelf nooit doen."

Met een glimlach voegde hij eraan toe dat ook Alcaraz zich daar weinig zorgen om hoeft te maken. "Zijn haar groeit zo snel dat het er binnen een paar dagen alweer anders uitziet", klinkt de Italiaan, waarna er ook een serieus compliment volgde. "Eerlijk gezegd denk ik dat hij er met elk kapsel goed uitziet. Het staat hem goed, of het nu kort of lang is", oordeelt hij over zijn rivaal.

Meer dan een titel op het spel voor Sinner

Na de luchtige opmerkingen over het kapsel ging het gesprek al snel terug naar het verleden. Sinner blikte terug op hun legendarische kwartfinale van de US Open in 2022, waarin Alcaraz na vijf slopende sets aan het langste eind trok. "Drie jaar geleden waren we nog heel jong. Je ging gewoon de baan op en sloeg", herinnerde Sinner zich. "Nu is het totaal anders: tactisch, emotioneel en mentaal. Maar die partij was wel een sleutelwedstrijd. Het gaf richting aan hoe onze rivaliteit zich ontwikkelde."

Voor Sinner draait dit toernooi om meer dan alleen titelprolongatie. Als nummer 1 van de wereld weet hij dat Alcaraz hem voorbij kan als de Spanjaard verder komt in New York. "We duwen elkaar naar een hoger niveau, dat maakt het mooi, maar ook spannend", zei hij daarover.

Blik vooruit

In de tweede ronde wacht de Italiaan een interessant duel met Alexei Popyrin, de nummer 36 van de wereld. Hun enige eerdere ontmoeting verloor hij verrassend, waardoor er meteen wat spanning op zit. Alcaraz neemt het op tegen Mattia Bellucci. Mocht alles volgens verwachting verlopen, dan kruisen de twee rivalen elkaar later in het toernooi opnieuw in de finale en dan gaat het vast niet meer over kapsels, maar wie er de baas is op het hardcourt van New York.

