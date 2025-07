Carlos Alcaraz is nog altijd op weg zijn titel op Wimbledon met succes te verdedigen. In een lastige partij won hij in de vierde ronde van Andrey Rublev. De Spanjaard plaatst zich voor de kwartfinale.

De nummer twee van de wereld is op jacht om het prestigieuze Wimbledon voor het derde jaar op rij te winnen. Hij verloor sinds 2022 geen wedstrijd meer op het grastoernooi. In de vierde ronde moest hij het opnemen tegen de nummer 14 van de wereld, Rublev.

Gevecht

De partij begon als een waar gevecht. Rublev lijkt mentaal sterker dan ooit en staat bekend als een speler met krachtige slagen. En dat liet hij tegen Alcaraz opnieuw zien. De 27-jarige Rus won de eerste set met een tiebreak. Toen Alcaraz zijn tegenstander in de tweede set wist te breaken, sloeg de wedstrijd om. De 5-voudig grandslamwinnaar won met 6-7 (5) 6-3 6-4 6-4.

Alcaraz neemt het dinsdag in de kwartfinale op tegen de Brit Cameron Norrie, de voormalig nummer acht van de wereld heeft zichzelf weer hervonden. Het is de tweede keer dit toernooi dat Carlitos een Brit treft. In de tweede ronde versloeg hij nog de stuntende qualifier Oliver Tarvet.

Kwartfinales

Naast Alcaraz en Norrie plaatsten de Amerikaan Taylor Fritz en de Rus Karen Khachanov zich ook voor de kwartfinales. Zij nemen het tegen elkaar op. Maandag worden de overige kwartfinales bekend. Novak Djokovic, Jannik Sinner en Ben Shelton behoren tot de favorieten om de laatste 8 van Wimbledon te bereiken.

