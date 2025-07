Het Wimbledon-avontuur van qualifier Nicolás Jarry is voorbij. Hij verloor in een marathonpartij van thuisspeler Cameron Norrie. Het ging er bij vlagen behoorlijk onvriendelijk aan toe.

Spelen tegen een Brit op Wimbledon is altijd lastig. Dat bleek des te meer in de partij tussen Jarry en Norrie. De 29-jarige Norrie won in een vijfsetter met 6-3 7-6 (4) 6-7 (7) 6-7 (5) 6-3. Hij dook met tranen van het geluk richting het heilige gras van Wimbledon.

Uitbarsting richting umpire

Leeftijdsgenoot Jarry speelde ook het toernooi van zijn leven. Hij plaatste zichzelf via het kwalificatietoernooi en zette met het behalen van de vierde ronde zijn beste resultaat op Wimbledon neer. Toch haalde hij na de tweede set boos uit richting de umpire, de scheidsrechter in het tennis.

Norrie kreeg iedere keer wel heel veel tijd om te serveren. Volgens de Chileense tennisser liet de Brit de bal te vaak stuiteren voordat hij serveerde. Het zou lijken alsof Norrie ging serveren, om de bal dan vervolgens nog eens een aantal keer op het gras te laten stuiteren. "Wat is de regel? Het probleem is, is het normaal om dat te doen als het de andere speler beïnvloedt?", riep hij.

'Het is geen tic'

"Je moet daar ingrijpen, of ik moet het maar accepteren", aldus Jarry. "Dat is het echte probleem, de reden doet er niet toe. Het is niet expres, maar je moet je ook aan de regels houden. Hoe is het nu? Hij kan er prima mee stoppen, het is geen zenuwtic."

De Griekse umpire Eva Asderaki-Moore reageerde koeltjes op de ziedende tennisser, die afgeleid door de serviceroutine van zijn tegenstander. " Ik ga ingrijpen als ik denk dat er een reden is om in te grijpen."

De tirade hielp Jarry uiteindelijk niet. Norrie speelt dinsdag tegen de winnaar van het duel tussen Carlos Alcaraz en Andrey Rublev.

