Tennislegende Rafael Nadal maakt indruk met andere sport: 'De meest atletische man op aarde'

Oud-toptennisser Rafael Nadal blinkt ook uit in een andere sport. Veel fans zijn onder de indruk van de Spanjaard, die zijn tenniskwaliteiten in de strijd gooit op de golfbaan. "Dat is bizar."

Nadal verscheen op Sawgrass in de Verenigde Staten een golfbaan waar jaarlijks ook de Players Championship wordt gehouden. De 39-jarige verruilde na zijn pensioen zijn tennisracket voor een golfclub en kan daar aardig mee overweg.

Hij sloeg alle achttien holes op de baan. De zeventiende is een iconische en ook daar maakte Nadal indruk. "Hij lijkt wel een stuk groter op tv dan in het echt", zegt de oud-tennisser over de hole." Er verschenen beelden op sociale media die tennis- en golffans versteld deden staan.

Hoewel hij op de tennisbaan altijd met zijn linkerhand speelde, is hij met golfen wel rechtshandig. Zijn techniek doet veel mensen denken aan die van zijn legendarische backhand, zo reageren fans op X.

'Bizar'

"Die slag is bizar", zegt iemand. "Bij elke slag beeld ik me in dat hij een racket in zijn handen heeft." "Deze beweging is het bewijs dat hij een van de meest atletische mannen op aarde is', zijn andere reacties.

Ook professionele golfer Michael Kim laat van zich horen na het zien van de beelden. "Die gast heeft zijn backhand veranderd in een golfswing. Best wel gestoord", schrijft hij.

A walk around THE PLAYERS Stadium Course at @TPCSawgrass with tennis legend, @RafaelNadal. pic.twitter.com/ILOEDlc0KS — THE PLAYERS (@THEPLAYERS) June 3, 2025

Pensioen

Nadal nam in november vorig jaar afscheid van zijn succesvolle carrière als tennisser toen hij in de Davis Cup werd uitgeschakeld door Nederland. Hij won in totaal 22 grandslamtitels. In 2008 werd hij ook nog olympisch kampioen.

De Spanjaard liet zich nog wel even zijn op Roland Garros. Hij kreeg een tegel met zijn voetafdruk op de baan in Parijs en was erg emotioneel bij de onthulling van dat bijzondere eerbetoon.