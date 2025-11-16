Het zal voor de meeste sportliefhebbers geen verrassing zijn dat Carlos Alcaraz en Jannik Sinner ook in de finale van de ATP Finals tegenover elkaar staan. Voor de Spanjaard staat er zondag niet alleen een titel op het spel, maar ook een record dat nu nog in handen is van Novak Djokovic en dat heeft alles te maken met het absurde prijzengeld dat er in Turijn te verdienen is.

Alcaraz en Sinner speelden eerder dit jaar al in de finales van Roland Garros, Wimbledon en de US Open tegen elkaar en ook troffen ze elkaar in de eindstrijd bij de masterstoernooien van Rome en Cincinnati. Sinner won alleen de finale van Wimbledon en moest de andere vier keer zijn meerdere erkenne in Alcaraz. Dat is dan ook de voornaamste reden dat de Spanjaard het jaar af zal sluiten als nummer 1 van de wereld.

Prijzengeld ATP Finals

De 22-jarige Alcaraz kan zijn rivaal nog ietsje meer pijn doen door hem voor eigen publiek te onttronen. Sinner was vorig jaar de beste in Turijn en Alcaraz strandde toen al in de groepsfase. De Spanjaard won de ATP Finals nog nooit en zou zijn palmares daarmee weer ietsje completer maken.

Voor beide mannen staat er niet alleen een titel, maar ook een heel mooi bedrag aan prijzengeld op het spel. Allebei verdienen ze met de finaleplek al sowieso 2,7 miljoen dollar, maar voor de winnaar komt daar zelfs ruim 2,3 miljoen bovenop. De kampioen houdt maar liefst 5.071.000 dollar over aan het toernooi, dat is omgerekend zo'n 4.360.000 euro.

Record van Djokovic in gevaar

Mocht Alcaraz in de finale opnieuw afrekenen met Sinner dan slaat hij een record van Djokovic uit de boeken. Djokovic verdiende in 2015 maar liefst 21.146.145 dollar door drie Grand Slams en zes masterstoernooien te winnen. Dat is nog altijd het meeste geld dat iemand in één kalenderjaar bij elkaar heeft geslagen.

Als Alcaraz de ATP Finals wint, komt hij over heel 2025 uit op 21.170.427 dollar aan prijzengeld. Dat zou dus net ietsje meer zijn dan Djokovic tien jaar geleden.

Het prijzengeld is in die tien jaar tijd enorm gestegen en dus zit de kans er dik in dat, als Alcaraz het zondag niet lukt, iemand in de komende jaren alsnog het record breekt. Sinner kwam vorig jaar al in de buurt, hij verdiende slechts 80.000 dollar minder dan Djokovic in zijn recordjaar.