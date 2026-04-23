Aryna Sabalenka heeft zonder al te veel moeite de volgende ronde behaald bij het WTA-toernooi in Madrid. De Belarussische nam het op tegen Peyton Stearns uit de Verenigde Staten en won in twee sets: 7-5, 6-3. Daarmee bouwt ze haar indrukwekkende winreeks nog verder uit.

Aryna Sabalenka verkeert al weken in absolute bloedvorm. Onlangs pakte ze nog de gernommeerde Sunshine Double door zowel het toernooi in Miami als bij Indian Wells op haar naam te schrijven. In Madrid maakte ze haar langverwachte rentree op het gravel, na Roland Garros van vorig jaar. Dat ging de Wit-Russische, die onlangs een Laureus Award won, behoorlijk goed af.

Toeslaan op juiste moment

De eerste set was nog even wennen voor de nummer één van de wereld. Nadat beide tennissters elkaar een keer hadden gebroken, liep de stand op tot 5-5. En op dat belangrijke moment liet Sabalenka zien waarom zij de beste tennisster ter wereld is. Met een beslissende break op het laatste moment trok ze set een naar zich toe met 7-5.

In de tweede set leek de tegenstand van de Amerikaanse nummer 43 van de wereld voor het grootste deel wel voorbij te zijn. Nadat de 24-jarige Amerikaanse via een break nog even op voorsprong kwam, toonde Sabalenka zich koelbloedig. Bij het tweede matchpoint was het raak voor haar, waarmee ze set twee naar zich toe trok met 6-3. Daarmee besliste ze ook de wedstrijd in haar voordeel.

Indrukwekkende reeks

Na afloop van de partij was Sabalenka op zich tevreden, maar ook kritisch op haar eigen vertoonde spel. "Ik ben ontzettend blij om met een overwinning te beginnen, ook al was mijn tennis misschien niet zo goed", aldus de toptennisster, die 26 onnodige fouten noteerde. "Ik had het gevoel dat ik elke game wat beter ging spelen, dus ik hoop echt dat ik in de volgende wedstrijd een betere prestatie neerzet."

Door haar nieuwe zege heeft Sabalenka inmiddels een indrukwekkende winreeks opgebouwd. Ze won in Madrid al voor de dertiende keer op rij, en heeft dit jaar sowieso 24 van haar 25 gespeelde wedstrijden gewonnen. Om haar reeks verder uit te breiden, moet ze in de volgende ronde zien af te rekenen met de Roemeense Jacqueline Cristian.