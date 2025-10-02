Toptennisser Carlos Alcaraz heeft zijn ongenoegen geuit over de huidige gang van zaken in de tenniswereld. Hij geeft bovendien een duidelijk signaal af over zijn toekomst. Daarmee schaart hij zich achter de kritiek van Iga Swiatek.

Zowel de Spanjaard als de Poolse tennisster spraken zich uit over de tenniskalender. Die is volegns hen wel erg vol. Volgens Swiatek lijdt de 'fysieke gesteldheid' van de sporters onder de 'bizarre verplichtingen' van de tour.

Alcaraz is het volledig met haar eens en pleit voor verandering in de ATP en WTA-kalenders. "Het schema is heel strak. daar moeten we iets aan doen", zei hij na zijn titel op de Japan Open. "Er zijn te veel verplichte toernooien en te kort op elkaar. Dan zijn er ook nog regels dat Master 1000- of 500-toernooien moeten spelen, wat dan ook. Er zijn te veel regels voor de spelers. We hebben zelf geen keuze of je wel of niet gaat spelen."

Maatregelen

De nummer één van de wereld sluit niet uit dat hij in de toekomst maatregelen moet treffen. Wellicht zal hij verplichte toernooien overslaan om zijn fysieke en mentale gezondheid te waarborgen. "Eerlijk gezegd moet ik daar wel over nadenken. Ik moet in vorm blijven en niet alleen fysiek."

"Mentaal vraagt het ook veel van je", vervolgt hij. "Zo veel toernooien achter elkaar zonder rust kunnen je opbreken. Dus overweeg ik er een aantal over te slaan. Ik ben het met Iga eens en ik denk dat veel tennissers er zo over denken."

Afmelding Shanghai Masters

Alcaraz heeft zich ook teruggetrokken uit de Shanghai Masters. Hij maakte zijn afmelding bekend via sociale media in een verdrietig statement. "Ik ben heel erg teleurgesteld om te moeten meleden dat ik niet in staat ben om de Shanghai Masters te spelen dit jaar."

Hij verwijst naar zijn fysieke gesteldheid en kampt misschien toch nog met naweeën van de blessure die hij in Tokio opliep. 'Helaas worstel ik met fysieke problemen en, na overleg met mijn team, geloven we dat de beste beslissing is om rust te pakken en te herstellen. Ik keek er heel erg naar uit om weer voor de fantastische fans te spelen. Ik hoop om snel terug te zijn en ik wil mijn Chinese fans graag volgend jaar weer zien', sluit hij zijn boodschap af.