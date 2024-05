Carlos Alcaraz vol bewondering over Jesper de Jong: 'Bedankt voor de show'

Carlos Alcaraz moest woensdag dieper gaan dan hij wilde om de derde ronde van Roland Garros te bereiken. De Spanjaard kwam in Jesper de Jong een gehaaide tegenstander tegen. Alcaraz had na afloop van de schitterende wedstrijd mooie woorden over voor de Nederlander.

"Bedankt voor de show", begon Alcaraz zijn complimenten op centre court aan het adres van De Jong. "Jesper en ik hebben mooie dingen laten zien. Hij deed zelfs betere dropshots dan ik", was Alcaraz eerlijk. Dat De Jong, als nummer 176 van de wereld, een set pakte in zijn 3-1 nederlaag, verbaasde de Spanjaard niet.

'Dat deed Jesper goed'

"Jesper geeft niks om ranking. Hij vindt het niveau veel belangrijker en dat heeft hij. Ik zat echt een beetje in de problemen in de derde set (die De Jong won, red.). Jesper liet zien dat je in onze sport als topspeler altijd gefocust moet zijn, ook tegen opponenten die buiten de top honderd staan. Ook zij kunnen mij in de problemen brengen en dat deed Jesper goed."

'Veel mensen waren voor ons spel'

Uiteindelijk moest Alcaraz in de tweede ronde al meer dan drie uur op de baan staan om De Jong te verslaan. Maar de sfeer maakte een hoop goed voor de Spanjaard. "Ik had liever wat minder uren op de baan gestaan in deze fase van het toernooi. Maar de support die we kregen, was geweldig. Veel mensen waren voor Jesper en voor mij. Ze waren eigenlijk gewoon voor het tennis dat we lieten zien."

Alcaraz vol lof

Alcaraz weet zeker dat De Jong nog maar aan het begin van zijn carrière staat. "Wat hij liet zien, is goed voor onze sport. Ik weet zeker dat Jesper door de top honderd heen gaat komen", sprak de Spanjaard vol lof. Tot slot bedankte hij het publiek in Parijs. "Toen ik hoorde dat de fans voor ons allebei waren, vond ik dat mooi. Maar uiteindelijk wil ik alle support liever bij mezelf houden. Mijn fans hebben me er doorheen gesleept, waarvoor dank."