'Mooiste 3,5 uur van mijn leven': Jesper de Jong kijkt trots terug op verloren partij tegen Carlos Alcaraz

Jesper de Jong kijkt met een trots gevoel terug op zijn partij tegen de Spaanse topspeler Carlos Alcaraz op Roland Garros. De 23-jarige debutant verloor in vier sets van de huidige nummer 3 van de wereld. Hij maakte indruk met zijn optreden en verliet onder luid applaus het Court Philippe Chatrier. "Dit waren de mooiste 3,5 uur van mijn leven", zei de Nederlandse qualifier.

"Het was prachtig", verklaarde De Jong tijdens de persconferentie na afloop van de partij in de tweede ronde. "Hier train je voor. Hier zwoeg je voor. Het moment dat je de baan opkomt en je ziet dat het stadion vol zit en je mag spelen tegen zo'n grote speler is prachtig. Dat ik dan ook nog zo'n gevecht op de mat kan leggen, daar kan ik alleen maar blij mee zijn."

De Jong kreeg de handen op elkaar voor de manier waarop hij zich bij een 2-0-achterstand in sets terugknokte in de wedstrijd. Vanaf 1-1 in de derde set won hij vier games op rij en haalde hij op overtuigende wijze de set binnen. Aan het begin van de vierde set brak hij de regerend Wimbledon-kampioen twee keer, maar moest hij zich uiteindelijk toch gewonnen geven.

Toch was De Jong nog niet helemaal tevreden. "Ik wil niet zeggen dat ik had kunnen winnen. Dat is weer een andere stap, maar ik had er wel meer uit kunnen halen. Zo eerlijk moet ik zijn. Dat is het enige kritische punt", zei de Noord-Hollander, al bleef hij wel realistisch. "Op spannende momenten komt zijn klasse naar boven en word ik misschien zenuwachtig."

Alcaraz sprak ook zijn bewondering uit voor de Nederlander, na afloop van de wedstrijd. "Bedankt voor de show", begon Alcaraz zijn complimenten aan het adres van De Jong. "Jesper en ik hebben mooie dingen laten zien. Hij deed zelfs betere dropshots dan ik", was Alcaraz eerlijk.