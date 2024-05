Jesper de Jong steelt op Roland Garros de show tegen wereldtopper Carlos Alcaraz, maar verliest wel

Jesper de Jong is woensdag tot het uiterste gegaan op Roland Garros. Dat deed de Nederlandse tennisser meer dan verdienstelijk. Hij maakte het Carlos Alcaraz, de nummer drie van de wereld, ontzettend lastig en kreeg het publiek op de banken.

Het was voor de 23-jarige Haarlemmer niet genoeg om voor een daverende stunt te zorgen, maar in Parijs kennen ze nu allemaal de naam van De Jong. Van de eerste tot de laatste bal knokte hij voor wat hij waard was. De 3-1 nederlaag in sets is alleen voor de statistieken, want de toeschouwers zagen een wedstrijd op topniveau: 6-3, 6-4, 2-6, 6-2 voor Alcaraz.

Brutaal

Vanaf de eerste set toonde De Jong zich weinig onder de indruk van dat hij tegen de nummer drie van de wereld stond. In de eerste games viel hij de Spanjaard brutaal aan en pakte hij zelfs de eerste break van de wedstrijd. Alcaraz maakte veel foutjes en daar profiteerde De Jong van. Totdat halverwege de eerste set Alcaraz opgewarmd was.

'Beste speler op gravel'

Toen leek de Spanjaard echt een maatje te groot. Alcaraz, door oud-tennisser Jacco Eltingh al de beste speler op gravel genoemd, maakte steeds minder fouten en legde De Jong het vuur na aan de schenen. De Jong bleef echter doorgaan, strijden en knokken. Hoewel hij soms ook vol ongeloof naar zijn tegenstander keek, streed de 23-jarige Haarlemmer tot het einde. De tweede set ging nog wel met 6-4 naar Alcaraz, maar daarna was het De Jong-tijd.

Glimlach vol ongeloof

De Jong kon soms niet geloven hoe zijn tegenstander sommige ballen nog haalde en zelfs won. In de vierde game van de tweede set stond De Jong met een glimlach vol ongeloof bij het net toen Alcaraz een dropshot beantwoordde met een bekeken balletje langs de lijn in het open veld. Maar het tekende De Jongs verbetenheid hoe hij de game toch won met een harde forehand en zijn vuist balde.

Ineens dikke voorsprong en een set

In de derde set beleefde De Jong misschien wel zijn hoogtepunt door met 4-1 voor te komen tegen de Spanjaard. Hij kreeg het publiek op centre court op de banken en schotelde ze een wedstrijd van topniveau voor. Onder luid gejoel en applaus pakte De Jong de derde set: 6-2. De verbetenheid vertaalde zich dus ook in punten en die maakte De Jong volop. In de vierde set regende het breaks.

Alcaraz trekt aan langste eind

Alcaraz was op 2-2 de eerste die zijn eigen game wist te behouden. Hij kwam daarmee op een 3-2 voorsprong en gaf vervolgens het duel niet meer uit handen. Met 6-2 besliste hij de wedstrijd in zijn voordeel en mag hij naar de derde ronde van Roland Garros. De Jong rolt met zijn goede spel op het Franse gravel de top 150 binnen op de ATP-ranking. Hij kan met een trots gevoel naar huis.

Nederlanders

Door de uitschakeling van De Jong heeft Nederland nog maar twee ijzers in het vuur op Roland Garros. Tallon Griekspoor haalde bij de mannen de tweede ronde na een wisselvallige partij. Bij de vrouwen staat de enige Nederlandse deelneemster aan de Franse Grand Slam ook in de tweede ronde. Arantxa Rus komt, net als Griekspoor, donderdag weer in actie.

'Sinds haar vader overleed, speelt ze met vrijheid': Arantxa Rus (33) maakt nog altijd indruk Arantxa Rus beleeft op haar 33ste haar zoveelste tennisleven. De Nederlandse is er weer bij op Roland Garros en won in de eerste ronde van de gevallen kampioene Angelique Kerber. Jacco Eltingh is onder de indruk van de mentale en fysieke kracht van Rus.

Botic van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp, de derde Nederlandse man in het hoofdtoernooi, vloog er al in de eerste ronde kansloos uit. Hij twijfelde na zijn verloren partij tegen de Italiaan Fabio Fognini openlijk of hij nog wel wil doorgaan met tennissen. Hij blijft door zijn vroege uitschakeling buiten de top honderd van de wereld staan. Griekspoor staat in de top dertig.