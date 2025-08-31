Favoriet Carlos Alcaraz is ook door de vierde ronde van de US Open gekomen. De Spanjaard versloeg Arthur Rinderknech uit Frankrijk in drie sets (7-7, 6-3, 6-4). De Spaanse nummer 2 van de wereld verloor nog geen enkele set dit toernooi.

In de eerste set waren de Spanjaard en de Fransman behoorlijk gewaagd aan elkaar. Er moest dan ook een tiebreak aan te pas komen om een winnaar te bepalen, waarna Alcaraz de eerste set toch nog achter zijn naam zette.

Foutloos

In de tweede set had Alcaraz wat ruimte om op adem te komen. De nummer 2 van de wereld won deze met 6-3. Maar in de derde set had hij wederom moeite met de Franse nummer 82 van de wereld. Het ging wederom lange tijd gelijk op, maar uiteindelijk zegevierde de Spanjaard, waarmee hij zijn foutloze status tijdens dit toernooi behoudt.

Rivaal Jannik Sinner zegevierde een dag eerder in de derde ronde van het toernooi tegen Denis Shapovalov. De Italiaan had daar vier sets voor nodig. Maandag zal hij de vierde ronde spelen tegen Alexander Bublik, de huidige nummer 23 van de wereld.

Strijd om nummer 1-positie

In het mannentennis was er jarenlang een Big Three met Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer die de titels onderling verdeelden. Nu de laatste twee gestopt zijn en ook Djokovic in de nadagen van zijn loopbaan zit, is er echter een Big Two voor in de plaats gekomen, bestaande uit Alcaraz en zijn Italiaanse rivaal, de huidige nummer 1 van de wereld.

Sinds het begin van 2024 werden alle grandslamtitels gewonnen door Sinner en Alcaraz. De Italiaan heeft op dit moment nog 1890 punten meer dan de Spaanse nummer 2 van de wereld. Als de twee elkaar in de finale treffen dan sluit de winnaar het toernooi af als nummer 1 van de wereld.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.