Voor Daniil Medvedev draaide de US Open uit op een groot drama. De Russische topspeler verliet New York in 2021 nog met de beker, maar deze keer deed hij dat met een nederlaag in de eerste ronde en een fikse boete voor een woedeuitbarsting. Medvedev heeft na het toernooi eens goed nagedacht en een ingrijpende beslissing genomen.

Medvedev hoort al jaren bij de beste spelers ter wereld en stond zelfs al in zes grandslamfinales. Hij won alleen de eindstrijd in 2021 op de US Open. De laatste keer dat hij een grote finale haalde was vorig jaar op de Australian Open, maar sindsdien zit de klad er enorm in bij de Rus. Medvedev won al twee jaar geen titel meer en op de Grand Slams is het in 2025 helemaal kommer en kwel. Hij won aan het begin van het jaar in Melbourne één potje, maar vloog er op Roland Garros, Wimbledon en de US Open direct uit.

Die vormcrisis is voor Medvedev reden geweest om de samenwerking met coach Gilles Cervara stop te zetten. "Bedankt Gilles. Het waren 8 tot 10 geweldige jaren samen, 20 titels, nummer 1 van de wereld, maar nog veel belangrijker: een heleboel grappige momenten en herinneringen die ons voor altijd bij zullen blijven. Ik ben dankbaar voor waar je me doorheen hebt geloodst deze jaren en we gaan zien wat het leven brengt voor ons in de toekomst", schrijft de Rus op Instagram.

Medvedev groeide onder leiding van de Fransman uit tot de beste spelers ter wereld. Hij won niet alleen de US Open, maar won in 2020 ook nog de ATP Finals en was zes keer de beste bij een masterstoernooi. Medvedev was ook zestien weken de nummer 1 van de wereld. Toen hij in de koppositie op de ranking pakte, maakte hij een einde aan de 18 jaar lange heerschappij van de Big Four. Sinds 2004 hadden enkel Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic en Andy Murray die positie in handen gehad.

Cervara is niet de enige persoon die is vertrokken uit het team van Medvedev, want ook performance coach Eric Hernandez werkt niet langer voor de toptennisser. Medvedev werkte sinds 2014 met hem samen.

Uitbarsting op US Open

De worstelende toptennisser ging de hele wereld over na zijn uitschakeling op de US Open, maar dat kwam vooral door zijn (wan)gedrag. Medvedev kreeg in de derde set tegen Benjamin Bonzi een matchpoint tegen en nadat de Fransman zijn eerste service had gemist, kwam er plotseling een fotograaf de baan oplopen. De umpire gaf Bonzi door de afleiding een nieuwe eerste service en toen ging het 'Circus Medvedev' van start.

Hij ging tekeer tegen de umpire, zweepte het publiek op en veroorzaakte daarmee een minutenlange onderbreking. Bonzi was daardoor van slag en zag zijn voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen. De Fransman herpakte zich echter in de vijfde set en schakelde Medvedev alsnog uit. De Rus sloeg daarop na afloop een racket aan diggelen. Zijn capriolen leverden hem een fikse boete op.

