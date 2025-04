Clash tussen beste Nederlandse tennisduo aller tijden leidde tot 'ingewikkelde situatie' voor geliefde: 'Hij kwam zijn plek opeisen'

Jacco Eltingh en Paul Haarhuis zijn tientallen jaren na het einde van hun loopbaan nog alijd het succesvolste Nederlandse tennisduo aller tijden. De twee wonnen alle grandslamtoernooien in het dubbelspel, maar het had weinig gescheeld of er was vroegtijdig een einde aan hun samenwerking gekomen. De spanningen liepen namelijk soms hoog op en daar speelde de partner van Haarhuis ook een rol in.

Eltingh en Haarhuis breken in 1993 door met de wereldtitel in het dubbelspel en in de jaren daarna boeken ze ook op de grandslamtoernooien grote successen. Ze winnen in 1994 de Australian Open en de US Open en zijn een jaar later ook de beste op Roland Garros. Toch lijkt het in 1996 helemaal mis te gaan tussen de twee, zo blijkt uit een aflevering van het NOS-programma Andere Tijden Sport.

Toptennisster zorgt voor bizar moment en krijgt waarschuwing: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt' De 26-jarige Aryna Sabalenka (WTA-1) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het toernooi in Stuttgart na een overwinning met 6-4, 6-1 op de 29-jarige Elise Mertens (WTA-29). In de eerste set zorgde de Wit-Russische voor een opmerkelijk moment: ze was het oneens met een beslissing van de umpire en pakte daarop haar telefoon.

Irritaties

Eltingh raakt geblesseerd en als hij terugkeert moet hij wennen aan de nieuwe situatie. Normaal gesproken reist hij enkel met zijn dubbelpartner en hun coach Alex Reijnders de hele wereld over, maar er voegt zich een persoon bij het drietal: Anja, de partner van Haarhuis. Zij heeft haar baan opgezegd en reist mee naar alle toernooien.

Tennistoppers die 'te lang douchen' kunnen hard bestraft worden: 'Zorgt voor vertraging' Tennissers riskeren 'extreme straffen' als ze onnodig lang douchen na een wedstrijd. De International Tennis Integrity Agency (ITIA) heeft strengere regels aangekondigd rondom dopingcontroles. Wil je douchen? Dan moet dat in het zicht van de controleur.

Dat leidt tot irritaties en op Wimbledon dreigt de bom te barsten. Het duo verliest in de eerste ronde verrassend van het Nederlandse koppel Tom Kempers en Tom Nijssen. Hun coach besluit daarop in te grijpen. "Alex was degene die het van beide kanten hoorde en zei: vanavond, moeten we gaan zitten. Op deze manier heeft het geen zin, anders kunnen we net zo goed de stekker eruit trekken", herinnert Haarhuis zich nog.

Lastige keuze

Ze voeren dat gesprek in de kamer van een gehuurd huis in Londen en het ging er volgens Eltingh 'hard'aan toe, onder meer de aanwezigheid van Anja wordt besproken. Eltingh kwam volgens zijn dubbelpartner zijn territorium afbakenen: "Jacco kwam zijn plek opeisen die er niet meer was. Het was niet meer met zijn drieën, het was met zijn vieren."

Eltingh realiseert zich achteraf dat het moeilijk moet zijn geweest voor Haarhuis: "Hij stond voor zijn gevoel misschien wel op het punt dat hij moest kiezen tussen zijn tennispartner en de partner waar hij de rest van zijn leven mee samen wil zijn. Dat is heel lastig."

Toptennisser Carlos Alcaraz voerde mentale strijd tegen 'sterke en agressieve' tegenstander in Barcelona Open Tennisser Carlos Alcaraz is tegen een mentale uitdaging aangelopen in de Barcelona Open. Hij plaatste zich zaterdag voor de finale, maar de weg daar naartoe was lastig voor de Spanjaard.

De hoofdpersoon zelf snapte de ergernissen van Eltingh wel. "Het geeft aan hoe mooi zij samen met elkaar zijn opgetrokken. Ik kom er dan ineens bij, dus dat is ingewikkeld", vertelt de vrouw van Haarhuis. "Dan moet je ook een stapje terugdoen en ze het op laten lossen."

Eind goed, al goed

Uiteindelijk komt alles goed en spelen de twee nog door tot en met het einde van 1998, want dan zet Eltingh een punt achter zijn carrière. In dat jaar winnen ze ook de titel op Wimbledon, waardoor ze alle grandslamtoernooien op hun erelijst hebben staan.