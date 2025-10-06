Carlos Alcaraz speelde afgelopen weken op de Laver Cup zonder zijn vaste coach Juan Carlos Ferrero. De Spanjaard, zelf vroeger ook een verdienstelijke tennisser, was even uit beeld en dat zorgde meteen voor de gekste geruchten. Zo zou hij ernstig ziek zijn, maar in een officiële reactie laat hij weten dat het 'allemaal onzin' is.

Juan Carlos Ferrero (45), de voormalige Spaanse tennisser en coach van wereldtopper Carlos Alcaraz, moet een hardnekkig gerucht ontkrachten: hij heeft géén kanker, zoals beweerd wordt. Omdat Alcaraz niet door hem maar door Samuel Lopez begeleid werd, werden niet-bestaande draadjes aan elkaar verbonden. Dat doet pijn bij Ferrero, zegt hij tegen het Spaanse medium Marca.

'Kanker heeft mijn familie getekend'

Door de afwezigheid van Ferrero naast Alcaraz, verspreidden bepaalde publicaties de afgelopen dagen het gerucht dat de coach van de wereldtopper aan kanker zou lijden. Uiteindelijk zag de voormalige nummer 1 van de ATP-ranglijst zich genoodzaakt dit te ontkennen. "Ik wil duidelijk maken dat het volkomen onwaar is dat ik kanker heb. De afgelopen dagen circuleerden er totaal valse berichten over mijn gezondheid.", zegt hij.

'Het doet me pijn'

"Naast het ontkennen ervan, doet het me veel pijn dat zulke gevoelige onderwerpen worden gebruikt om aandacht en views te genereren. Kanker is een ziekte die mijn familie en vele anderen heeft getekend en verdient het grootste respect."

In Saoedi-Arabië weer herenigd

Ferrero was vorige week aanwezig bij het Challenger-toernooi dat zijn naam draagt en plaatsvindt op zijn academie in Villena. De titel aldaar ging naar Pablo Carreno-Busta, die in de finale de Fransman Hugo Grenier versloeg met 4-6, 6-1, 6-4. Half oktober voegt Juan Carlos Ferrero zich bij Carlos Alcaraz in Saoedi-Arabië, waar de kampioen van Roland Garros en de US Open van dit jaar zal deelnemen aan het demonstratietoernooi Six Kings Slam.

De Spanjaard stroomt direct in de halve finales van de competitie in en zal de winnaar ontmoeten van de confrontatie tussen Taylor Fritz en Alexander Zverev. Onder leiding van Ferrero groeide de 22-jarige Alcaraz de afgelopen jaren uit tot wereldtopper. Hij won dit jaar alleen al de US Open en Roland Garros en staat inmiddels weer op plek nummer 1 van de wereld.