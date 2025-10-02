Carlos Alcaraz kwam vlak na het winnen van de titel in Tokio met verdrietig nieuws voor zijn Chinese fans. De Spanjaard besloot zich terug te trekken voor het masterstoernooi van Shanghai. Dat heeft grote financiële gevolgen voor Alcaraz en mogelijk kost het hem ook flink wat op sportief vlak.

Alcaraz is in blakende vorm en haalde bij de afgelopen negen toernooien waaraan hij meedeed de finale. Toch was het niet vanzelfsprekend dat hij in Tokio de titel zou pakken, want in de eerste ronde ging hij heel pijnlijk onderuit. De Spanjaard bleef minutenlang liggen nadat hij door zijn enkel was gegaan en het leek er zelfs op dat hij moest gaan opgeven.

De schade bleek na een behandeling gelukkig mee te vallen en enkele dagen later schreef hij zelfs het toernooi op zijn naam. Toch besloot hij uit voorzorg om het masterstoernooi van Shanghai over te slaan, maar dat heeft in ieder geval grote gevolgen voor de portemonnee.

Alcaraz loopt groot deel van bonus mis

In het mannentennis wordt er namelijk een flinke bonus uitgekeerd voor de spelers die gedurende het jaar het beste presteren op de masterstoernooien. Daarbij tellen ook de ATP Finals mee. Alcaraz won eerder dit jaar in Monte Carlo, Rome en Cincinnati de titel en gaat dus ruim aan de leiding in het klassement. De winnaar krijgt uiteindelijk 3,2 miljoen euro, terwijl de nummer twee 'slechts' 1,6 miljoen ontvangt.

Ondanks zijn afmelding voor Shanghai behoudt Alcaraz sowieso de koppositie, maar toch gaat het hem een hoop geld kosten. Er zit namelijk een addertje onder het gras. Per gemist masterstoernooi gaat er 25 procent af van het totale prijzengeld. Alcaraz meldde zich eerder dit jaar al af in Madrid en Toronto en kon dus nog maar maximaal 1,6 miljoen euro winnen, maar door de afmelding voor het toernooi in China blijft daar 'slechts' 800.000 euro van over.

Strijd om nummer 1-positie met Sinner

Alcaraz verliest mogelijk niet alleen veel geld, maar dreigt ook zijn nummer 1-positie op de wereldranglijst binnenkort kwijt te gaan raken doordat hij niet in Shanghai speelt. Dan moet rivaal Jannik Sinner wel flink zijn best doen. Als de Italiaan zijn titel in China prolongeert en vervolgens ook het ATP 500-toernooi in Wenen wint dan pakt hij de eerste plek weer terug. Dan moet Alcaraz wel aan zijn oorspronkelijk schema vasthouden waarbij hij pas aan het einde van deze maand speelt bij het masterstoernooi in Parijs.

Zelfs als dat gebeurt, heeft de Spanjaard nog altijd de beste papieren om aan het einde van het jaar de beste speler op de ranking te zijn. Sinner heeft in de laatste weken van het jaar namelijk nog veel meer punten te verdedigen dan Alcaraz en dus kan de Spanjaard dan zijn slag slaan.