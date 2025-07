De Deense tennisser Holger Rune dacht slim te zijn: hij probeerde zijn kapotte tennisrackets voor flink wat geld te verkopen. Maar zijn sponsor greep direct in. Iets waar voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zeker begrijpen.

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken Hoog en Van As de stelling: 'Het is schandalig dat toptennisser Holger Rune zijn kapotte tennisrackets verkoopt'.

"Ik zie hier nog wel een businesskans voor ons hoor", begint Van As met een knipoog. Waarop Hoog meteen reageert: "Ik ook! Al die kapotgeslagen hockeysticks, vooral toen ze nog van hout waren." Van As herinnert zich haar oude sticks: "Mijn Eppo’s! Die sloegen we zo vaak doormidden", lacht Hoog. "Of dat die krul er ineens afvloog", vult Van As aan.

Geldbeluste toptennisser op de vingers getikt door sponsor: 'Niet de bedoeling' De Deense toptenisser Holger Rune slaat weleens een racket kapot als hij tijdens wedstrijden in woede ontsteekt. Kan gebeuren. Maar de voormalig nummer 4 van de ATP-ranking is schijnbaar trots op zijn gebroken rackets en probeert er zelfs geld mee te verdienen.

'Licht ordinaire marketing'

Dan wordt de stelling serieuzer besproken. "Ik ben het ermee eens, maar ‘schandalig’ vind ik wel een groot woord", begint Hoog. "Ík zou het zelf in ieder geval niet doen. Je slaat uit emotie en onsportiviteit zo’n racket kapot, en vervolgens ga je dat racket ook nog eens verkopen om er lekker geld mee te verdienen. Licht ordinaire marketing hier hoor."

Tennisser uit top tien van de wereld verkoopt bijzondere spullen: één racket gaat voor 6000 euro Een opvallende actie van een toptennisser: Holger Rune heeft een online shop gemaakt, waarin hij zijn eigen tennisspullen verkoopt. Zijn fans blijken véél geld neer te leggen voor de gekste attributen van Rune.

Van As begrijpt vooral het standpunt van de sponsor: "Hij krijgt die rackets gratis, en dan ga je ze verkopen? Dat is gewoon raar." Hoog knikt: "En hij verdient waarschijnlijk al genoeg."

Van As weet: "Eén van die rackets werd verkocht voor 5.500 euro." Hoog probeert nog even een ander perspectief te bieden: "Je zou kunnen zeggen: duurzaam, beter dan het weggooien. Maar dan breng je het liever ergens heen waar het materiaal hergebruikt kan worden." Toch overtuigt ze zichzelf niet helemaal: "Nee… vooral omdat het voortkomt uit onsportief gedrag."

Wimbledon met de handen in het haar: toptennissers stellen fans en organisatie zwaar teleur Wimbledon heeft een flinke teleurstelling moeten verwerken op maandag. Het tennistoernooi in Engeland had een aantal mooie partijen in het dubbelspel gepland, maar de toptennissers die in actie moesten komen hadden een vervelende boodschap voor de fans in Londen en de organisatie.

'Wat is dat toch?'

Van As vraagt zich hardop af: "Wat is dat toch? Je ziet het zo vaak op de tennisbaan. Die frustraties, dat ze iets moeten kapot meppen. Of schreeuwen tegen de scheidsrechter. Het is toch gênant als je jezelf zo terugziet?"

Toptennisser wekt woede op Wimbledon door ruzie met umpire over ballenjongen Een incident met de Spaanse toptennisser Jaume Munar heeft voor controverse gezorgd op Wimbledon. Het ging om een ruzie met de umpire vanwege een ballenjongen waarmee de tennisser in botsing kwam.

Hoog herkent het: "Ik weet nog dat ik als kind ook wel eens met mijn stick op de grond ramde als iets niet lukte." Van As speelt het na in een bekakt accent: "Dan kreeg je gelijk een reprimande." Lachend sluiten ze het onderwerp af.

Tierende tennisser is tegenstander helemaal zat en barst in woede uit op Wimbledon: 'Dát is het echte probleem' Het Wimbledon-avontuur van qualifier Nicolás Jarry is voorbij. Hij verloor in een marathonpartij van thuisspeler Cameron Norrie. Het ging er bij vlagen behoorlijk onvriendelijk aan toe.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend in de sportnieuws.nl-podcast. Het was een bijzonder volle sportweek met Wimbledon, de tour de France, de Formule 1 en het EK vrouwenvoetbal. Beluister de podcast via je favoriete podcast app of hieronder: