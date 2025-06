Aryna Sabalenka een van de topfavorieten voor de titel op de Wimbledon. De nummer een van de wereldranglijst droomt al jaren van een zege tijdens het beroemde grandslamtoernooi, maar dat lukte vooralsnog niet. Opvallen doet ze echter altijd, ook vanwege een zeer bijzondere tatoeage die ze heeft.

De beste tennisster van de wereld won al drie keer een grandslamtoernooi. In 2023 en 2024 was ze de beste op Australian Open, terwijl ze in 2024 ook de US Open won. Op Wimbledon kwam ze in 2021 en 2023 tot de halve finale. Dat is haar beste prestatie tot nog toe.

Tijger

Mogelijk helpt haar bijzondere tatoeage de Belarussische een handje in het warme Engeland. De tennisster onthulde eerder dit jaar ook dat ze kracht haalt uit de tatoeage van een tijger op haar arm. "Ik ben geboren in het jaar van de tijger en ik heb er zes maanden over gedroomd om deze tattoo te nemen."

"Nu heb ik 'm. Het is een reminder om nooit op te geven en altijd agressief en hongerig te blijven", aldus Sabalenka.

Tatoeage Carlos Alcaraz

Sabalenka is niet de enige in tennisser met bijzondere tattoos. De Spaanse Carlos Alcaraz heeft ook al wat plaatjes op zijn lichaam laten zetten. Dat deed hij iedere keer nadat hij voor het eerst een Grand Slam won. Hij heeft een eiffeltoren voor Roland Garros, een aardbei voor Wimbledon en de datum van zijn eindzege op de US Open.

De Australian Open won hij, net als Sabalenka, nog nooit. Maar als hij een editie zou winnen wilde hij een kangoeroe op zijn huid laten zetten. Dat moet dan volgend jaar gebeuren, want in 2025 strandde Alcaraz in de kwartfinales tegen Novak Djokovic.

Bijzondere opponente voor Sabalenka

Sabalenka treft in de eerste ronde op Wimbledon een bijzondere opponente. Ze moet afrekenen met Carson Branstine. De Canadese is uiteraard een goede tennisster, maar is ook in een compleet andere sector bijzonder succesvol.

Alles over Wimbledon

