Toptennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd om Nederland op voorsprong te zetten in de Davis Cup-kwalificatie tegen Argentinië. Hij verloor in twee sets van Tomás Martín Etcheverry in Groningen.

De Jong maakt zijn debuut voor het team van Paul Haarhuis en doet dat door zijn 79e plek op de wereldranglijst zelfs als kopman. Hij mocht aftrappen in de eerste partij tegen de Argentijnse Etcheverry, nummer 64 van de wereld.

De twee maakten het erg spannend in de eerste set. De 25-jarige Nederlander kreeg veel steun van het publiek in Groningen dat grotendeels oranje kleurde. Ook zijn vriendin Pien Hersman en haar schaatscollega Joy Beune waren aanwezig. Desondanks verloor De Jong de eerste set met 6-4.

De debutant wist zich in de tweede set te herpakken en pakte meteen de eerste break. De voorsprong werd vervolgens echter weer ongedaan gemaakt door Etcheverry. De Jong bleef strijdbaar, maar kwam net te kort voor de Argentijn. Het werd opnieuw 6-4.

Tallon Griekspoor

Nederland kon in die jaren elke keer leunen op kopman Tallon Griekspoor, maar hij heeft deze editie besloten om niet mee te doen. De beste Nederlandse tennisser van dit moment merkte dat zijn deelname aan het eindtoernooi van de Davis Cup, dat pas laat in het jaar wordt gehouden, een negatief effect had op de prestaties bij individuele toernooien. Hij doet dus ook niet mee aan de kwalificaties daarvoor.

Kwalificatie

Als verliezend finalist van vorig jaar hoeft Nederland alleen de laatste kwalificatieronde door te komen. Veertien landen nemen het in zeven knock-outduels tegen elkaar op. De zeven winnaars mogen meedoen aan het finaletoernooi. Titelhouder Italië organiseert dat evenement en is daardoor al geplaatst.

Captain Paul Haarhuis heeft Jesper de Jong (79e op de wereldranglijst), Botic van de Zandschulp (82e) en Guy den Ouden (147e) voor het enkelspel geselecteerd. Dat team is aangevuld met dubbelspecialisten Sander Arends en Sem Verbeek.

Vrijdag staan twee duels in het enkelspel op het programma tegen Argentinië. Zaterdag is dat ook het geval, maar wordt er een dubbelspel aan toe gevoegd. Het land dat als eerst drie partijen wint, gaat naar de volgende ronde.

Finaletoernooi

Het finaletoernooi wordt van 18 tot en met 23 november gespeeld in Bologna. Daar doen dus acht landen mee en na de kwartfinales, halve finales en finale zal dus bekend zijn welk team de opvolger wordt van Italië. Dat zou zomaar het gastland zelf kunnen zijn, want aan de hand van Jannik Sinner wonnen zij de afgelopen twee edities.