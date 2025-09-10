Het Nederlandse Davis Cup-team verbaasde vorig jaar vriend en vijand door de eindstrijd te bereiken en hoopt zich komend weekend voor de vierde keer op rij te plaatsen voor het finaletoernooi. De tennissers nemen het in Groningen op tegen Argentinië, maar doen dat zonder kopman Tallon Griekspoor. Lees hier alles wat je moet weten over de ontmoeting van een 'onthoofd' Oranje tegen Argentinië in de Davis Cup.

De Nederlandse tennissers zijn sinds 2022 bezig aan een indrukwekkende reeks in de Davis Cup. Het haalde al drie keer achter elkaar het finaletoernooi. Daarin strijden acht landen om de titel. Oranje strandde de eerste twee keer in de kwartfinales, maar wist vorig jaar zelfs voor het eerst in de geschiedenis de finale te halen. Daarin werd verloren van Italië.

Tallon Griekspoor doet niet mee

Nederland kon in die jaren elke keer leunen op kopman Tallon Griekspoor, maar hij heeft deze editie besloten om niet mee te doen. De beste Nederlandse tennisser van dit moment merkte dat zijn deelname aan het eindtoernooi van de Davis Cup, dat pas laat in het jaar wordt gehouden, een negatief effect had op de prestaties bij individuele toernooien. Hij doet dus ook niet mee aan de kwalificaties daarvoor. Zelfs niet nu die weg een stuk korter is geworden.

De Davis Cup heeft de opzet namelijk maar weer eens op de schop gegooid. De afgelopen jaren stond er in deze week een groepsfase op de planning. Zestien landen streden daarbij in vier groepen van vier om uiteindelijk acht plekken. Dat is dit jaar totaal anders. Veertien landen nemen het in zeven knock-outduels tegen elkaar op. De zeven winnaars mogen meedoen aan het finaletoernooi. Titelhouder Italië organiseert dat evenement en is daardoor al geplaatst.

Zware opgave voor 'onthoofd' Oranje

Nederland werd als verliezend finalist direct toegelaten tot de laatste kwalificatieronde en neemt het daarin op vrijdag 12 en zaterdag 13 september op tegen Argentinië, dat eerder dit jaar met Noorwegen afrekende. Zonder Griekspoor belooft dat een loodzware kluif te gaan worden. Captain Paul Haarhuis heeft Jesper de Jong (79e op de wereldranglijst), Botic van de Zandschulp (82e) en Guy den Ouden (147e) voor het enkelspel geselecteerd. Dat team is aangevuld met dubbelspecialisten Sander Arends en Sem Verbeek.

De Jong is daarmee de kopman van het 'onthoofde' Oranje, maar tegenstander Argentinië heeft met Francisco Cerundolo (21e), Francisco Comesana (61e) en Tomas Martin Etcheverry liefst drie spelers in het team die hoger dan De Jong staan. De Argentijnen nemen ook dubbelspecialisten Horacio Zeballos en Andres Molteni mee. Zeballos won afgelopen weekend de US Open in het herendubbelspel met zijn Spaanse partner Marcel Granollers. Zij waren eerder dit jaar ook al de besten op Roland Garros.

De ontmoeting tussen Nederland en Argentinië wordt over twee dagen gespeeld in Groningen. De wedstrijden worden op hardcourt gespeeld en dat is waarschijnlijk een voordeel voor Oranje, want de Argentijnen nemen vooral gravelspecialisten mee.

Op zowel de vrijdag als de zaterdag worden er twee enkelspelpartijen gespeeld, maar op de tweede dag staat er eerst ook nog een dubbelwedstrijd op de planning. In alle wedstrijden zijn twee sets nodig om te winnen. Het team dat als eerste drie duels wint, plaatst zich voor het finaletoernooi.

Finaletoernooi Davis Cup

Het finaletoernooi wordt van 18 tot en met 23 november gespeeld in Bologna. Daar doen dus acht landen mee en na de kwartfinales, halve finales en finale zal dus bekend zijn welk team de opvolger wordt van Italië. Dat zou zomaar het gastland zelf kunnen zijn, want aan de hand van Jannik Sinner wonnen zij de afgelopen twee edities.