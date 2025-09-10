Het Nederlandse Davis Cup-team speelt komend weekend in Groningen een cruciaal duel tegen Argentinië. De winnaar van die ontmoeting plaatst zich tenslotte voor de Davis Cup Finals. Lees hier hoe je de belangrijke wedstrijden van tennissers als Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp live kunt kijken.

Nederland is de laatste jaren een vaste klant in het finaletoernooi met acht landen van de Davis Cup. De ploeg van captain Paul Haarhuis wist zich de laatste drie edities te plaatsen voor de zogeheten Finals. In 2022 en 2023 waren de kwartfinales het eindstation, maar vorig jaar verbaasde Oranje vriend en vijand door voor het eerst de finale te halen. Daarin werd verloren van Italië, dat mede dankzij wereldtopper Jannik Sinner voor het tweede jaar op rij de titel pakte.

Als verliezend finalist kreeg Oranje een bye in de eerste kwalificatieronde en dus hoeft het maar één ontmoeting te winnen om weer mee te mogen doen aan de Davis Cup Finals. In Groningen speelt het op vrijdag 12 en zaterdag 13 september tegen Argentinië en dat belooft een zware kluif te worden.

Nederland zonder kopman

Nederland speelt namelijk zonder kopman Tallon Griekspoor. Hij wil zich meer richten op zijn eigen loopbaan en slaat daardoor dit jaar de Davis Cup over. Haarhuis selecteerde daarom Jesper de Jong, Botic van de Zandschulp, Guy den Ouden, Sander Arends en Sem Verbeek.

Bij Argentinië is Francisco Cerundolo, de nummer 21 van de wereld, de kopman. Zijn teamgenoten zijn Francisco Comesana, Tomas Martin Etcheverry, Horacio Zeballos en Andres Molteni. Zeballos komt waarschijnlijk op een roze wolk naar Groningen, want hij won afgelopen weekend het herendubbelspel op de US Open. De Argentijnse ploeg bestaat voornamelijk uit gravelspecialisten en aangezien er in Groningen op hardcourt wordt gespeeld, kan dat een voordeel voor Oranje zijn.

Live Nederland - Argentinië in Davis Cup

De ontmoeting tussen Nederland en Argentinië in de Davis Cup is live te zien via Ziggo Sport. Op zowel vrijdag als zaterdag begint de uitzending om 14.00 uur. Op de eerste dag zijn de partijen te zien via het hoofdkanaal van de zender, maar op de slotdag moeten tennisfans inschakelen op Ziggo Sport 4.

Er worden op beide dagen twee enkelspelpartijen gespeeld, maar op de zaterdag is er eerst nog een dubbelwedstrijd. Het land dat als eerste drie partijen wint, plaatst zich voor het finaletoernooi in het Italiaanse Bologna. Daar strijden acht landen van 18 tot en met 23 november om de Davis Cup-titel.