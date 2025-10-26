Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van het masterstoernooi in Parijs te halen. De Nederlandse toptennisser zorgde zaterdag nog voor een stunt door de topfavoriet in het kwalificatietoernooit uit te schakelen, maar ging een dag later onderuit in de beslissende ronde.

Van de Zandschulp is de nummer 82 van de wereld en dat was niet genoeg om direct toegelaten te worden tot het hoofdtoernooi. Hij moest twee partijen in de kwalificaties zien te winnen om dat toch voor elkaar te krijgen, maar dat lukte niet. Van de Zandschulp stuntte zaterdag nog tegen Jenson Brooksby, die de hoogstgeplaatste speler in het kwalificatietoernooi was, maar ging een dag later onderuit tegen Ethan Quinn.

Stunt krijgt geen vervolg

Het was de eerste ontmoeting tussen Van de Zandschulp en de 21-jarige Quinn, die op de 71e plaats staat op de ranking. In de eerste set kregen beide spelers één breakpoint en de Amerikaan maakte het verschil door zijn kans op 4-3 wel te pakken. In de tweede set waren er geen breaks, maar was Quinn sterker in de tiebreak.

Voor Van de Zandschulp zit zijn tennisjaar er nog niet op. Hij doet in principe ook mee aan het ATP-toernooi van Metz volgende week. Daar zal hij echter opnieuw kwalificaties moeten spelen om het hoofdtoernooi te halen.

Andere Nederlanders in Parijs

In Parijs komt Jesper de Jong later op de zondag nog in actie in de kwalificaties. Hij neemt het op tegen de Argentijn Tomás Martín Etcheverry, die hem vorige maand in de Davis Cup nog wist te kloppen.

Voorlopig doet er met Tallon Griekspoor één Nederlander mee aan het hoofdtoernooi in Parijs. Het is echter de vraag of hij op tijd hersteld is. Griekspoor trok zich vrijdag in Wenen vlak voor zijn kwartfinale tegen de Duitser Alexander Zverev terug met een blessure. De beste Nederlandse tennisser van dit moment had last van zijn rug. Griekspoor werd bij de loting gekoppeld aan de Canadees Gabriel Diallo in de eerste ronde.