Anastasia Potapova, de Russische vriendin van de Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor, beleeft een droomweek op een exotische locatie. De nummer 51 van de WTA-ranking deelt foto's en video's die zo uit de reclamefolder afkomstig lijken.

Ergens in de loop van 2025 zijn de twee tennissers een mixed double geworden. Wanneer precies, en hoe dat in zijn gang ging, hebben de twee nog niet publiekelijk besproken. Het begon ermee dat ze opdoken op de tribune bij elkaars wedstrijden. En tijdens Roland Garros 2025 meldde .commentator Abe Kuijl op Eurosport dat Griekspoor en Potapova een relatie hebben.

Malediven

Eerder in de week liet Potapova zien dat ze is gearriveerd in de Malediven, een eilandengroep in de Indische Oceaan ten zuidwesten van India. Ze schreef: "Dit wordt de mooiste week van mijn leven. Droom lekker allemaal, morgen laat ik jullie alles zien."

Ze deed haar belofte gestand en liet op Instagram, TikTok en X de watterrijke omgeving zien. "Dit is onze eerste keer op de Malediven, en het was cruciaal om het juiste hotel en eiland te vinden", meldt ze. "Vandaag is onze eerste dag, en we zijn allebei enthousiast. Van de manier waarop we werden begroet tot de manier waarop iedereen ons te hulp schoot en met een vingerknip alles deed wat we nodig hadden. En eerlijk gezegd, de prijs is daar ook naar."

"We"

Ze heeft het aldoor over "we", zonder expliciet Tallon Griekspoor te noemen. Dat lijkt een beetje een spelletje van de twee, om elkaar niet in beeld te brengen, al weten we nu dus ook niet zeker of ze de Haarlemse tennisser bedoelt.

In een andere update schrijft ze: "Vandaag heb ik gesnorkeld bij het rif. Het is gewoon onmogelijk om de schoonheid die ik zag te beschrijven. De instructeur zei dat ik enorm veel geluk had, want ik heb bijna alle bewoners gezien, van zeeschildpadden tot haaien."

Bier en haaien

Op TikTok laat ze zien hoe ze in het rif snorkelt. Haar bijschrift is: "Hij stuuurt jou het water in om haaien te zien, terwijl hij een biertje drinkt." Ook hier is dus niet met zekerheid te zeggen dat 'hij' verwijst naar Tallon Griekspoor.