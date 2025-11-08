Elena Rybakina heeft verrassend de WTA Finals gewonnen. In de eindstrijd van het eindejaarstoernooi in het Saudische Riyad versloeg ze 's werelds nummer één Aryna Sabalenka met 6-3 7-6.

Voor Rybakina was het de eerste keer dat ze in de finale stond van het toernooi met de beste speelsters van het jaar. Sabalenka uit Belarus verloor al eens de finale in 2022, toen van Caroline Garcia.

In de tiebreak, waarmee de pot werd beslist, was Sabalenka uitgeblust. Ze pakte geen enkel punt en verloor die dus met 7-0.

Blessure

Rybakina begon niet alleen als underdog aan de eindstrijd, ook had ze een schouderblessure. Ze verbeet de pijn en serveerde als een beest. Sabalenka zag dat schijnbaar ook niet aankomen, wat haar verdriet na afloop verklaart. "Ik ga erg gevoelig worden", zei ze in haar speech na afloop. "Dit was niet mijn beste prestatie. Maar je was vanadaag beter", zei ze sportief tegen de winnares. "Je hebt me letterlijk van de baan gesmasht. Knap werk. Echt knap."

WTA-ranking

Ondanks het verlies blijft Sabalenka de nummer 1 van de WTA-ranking. Rybakina stijgt van plek zes naar plek vijf. Ze sprak zich eerder op het toernooi nog uit over de omstandigheden in de tenniswereld. Dat had te maken met de brief die toptennissers in maart schreven aan de organisatoren van de vier Grand Slams. Zij willen dat de topspelers inspraak hebben bij veranderingen op een toernooi, wilden ze een betere pensioenregeling en moest er een groter deel van de opbrengsten van het toernooi naar de spelers gaan.

Na haar overwinning op Gauff tijdens de WTA-finals besloot Sabalenka de situatie nogmaals onder de aandacht te brengen. "Ik denk dat het de juiste tijd is om om de tafel te gaan en tot een oplossing te komen waar iedereen blij mee is."

Kazachstan

Rybakina is geboren in Rusland, maar speelt sinds 2018 voor Kazachstan. Ze is de eerste winnares van de WTA Finals die namens een Aziatisch land speelt.