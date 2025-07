Ben Shelton, de als tiende geplaatste Amerikaanse toptennisser, heeft zich geplaatst voor de vierde ronde van Wimbledon. Met een knappe overwinning op Márton Fucsovics (6-3, 7-6, 6-2) zet Shelton zijn indrukwekkende run op het Londense gras voort. Maar het was niet alleen de sportieve prestatie van het 22-jarige talent die deze ronde opviel. Ook zijn bijzondere verzoek na afloop voor zijn zus zorgde voor opschudding.

Shelton schakelde in de derde ronde met overtuiging de Hongaar Fucsovics uit, in drie sets: 6-3, 7-6 (7-4), 6-2. Toch ging de aandacht na de wedstrijd vooral uit naar zijn opmerkelijke verzoek. Tijdens zijn interview na afloop deed hij een openhartige oproep aan het publiek én aan de bazen van zijn zus om haar extra vrije tijd te geven, zodat zij hem in Londen kon blijven steunen. "Ze is mijn geluksbrenger", zei Shelton vol trots.

Shelton smeekt om extra vakantiedagen

Zijn zus Emma werkt bij het investeringsbedrijf Morgan Stanley in de Verenigde Staten. Ze had aanvankelijk maar een paar dagen vrij gekregen om haar broer te steunen tijdens Wimbledon. Tijdens het interview deed Shelton een hartstochtelijk verzoek aan het publiek én haar bazen om haar extra vrije tijd te geven, zodat ze langer in Londen kon blijven.

Het publiek reageerde enthousiast en ook Emma, die in de box zat, bedekte verlegen haar gezicht met haar handen. Het bleef niet bij woorden: binnen enkele uren gaf Morgan Stanley toestemming voor het verlengen van haar verlof. Shelton toonde zijn dankbaarheid via Instagram. "Heb je een week vrij gehad of niet?", vroeg hij aan zijn zus, waarna Emma van blijdschap op en neer sprong. "Shoutout, Morgan Stanley", schreeuwde Shelton. Emma plaatste het verhaal opnieuw met de tekst: "Bedankt MS, retourvlucht geannuleerd!"

Shelton richt zich op zware test tegen Sonego

Met die extra steun in de tribune kan Shelton zich volledig richten op zijn volgende uitdaging: Lorenzo Sonego. Hoewel hij hoopte te spelen op het prestigieuze Center Court, zal hij maandag opnieuw uitkomen op baan nummer 1. "Ik heb vandaag enorm genoten. Het is altijd bijzonder om hier op Wimbledon te spelen", zei hij na zijn laatste overwinning. "Dit is de derde keer dat ik op Court 1 speel. De sfeer is bijzonder. Ik probeer naar Centre Court te komen, misschien kom ik er ooit nog wel."

Shelton treft maandag met Sonego een bekende tegenstander. Dit wordt hun derde Grand Slam-treffen dit jaar, waarbij Shelton met 3-1 leidt tegenover de Italiaan. Sonego bereikte de vierde ronde na een lange vijfsetter tegen Brandon Nakashima. Het belooft een zware strijd te worden.

Van liefdevolle blikken tot frustratie: Shelton op Wimbledon in de spotlights

Shelton wordt tijdens Wimbledon niet alleen gesteund door zijn zus, maar ook door zijn vriendin Trinity Rodman. Zij is een topvoetbalster en de dochter van basketballegende Dennis Rodman. Op het Londense gras valt haar liefdevolle en bewonderende blik op Shelton duidelijk op, iets wat zelfs de media niet ontging. "Vind ook zo iemand", schreef The Sun over de blik. Trinity en Shelton maakten hun relatie dit jaar openbaar en zijn sindsdien regelmatig samen te zien bij grandslamtoernooien.

Naast zijn vriendin en zus viel Shelton op Wimbledon ook op door een veelbesproken partij. Zijn tweede ronde-wedstrijd tegen Rinky Hijikata werd abrupt stilgelegd vanwege de invallende duisternis terwijl Shelton op het punt stond de wedstrijd te winnen. "Het leek me beter om nog even door te spelen, want de eindstreep was in zicht", gaf hij zijn frustratie na afloop aan. De wedstrijd moest daardoor over twee dagen uitgespeeld worden, wat ook bij het publiek voor ongenoegen zorgde. De volgende dag maakte Shelton het echter snel af en won in straight sets, waardoor hij vol vertrouwen de volgende ronde inging.