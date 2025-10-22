Novak Djokovic is één van de grootste sporters die Servië ooit heeft voortgebracht, maar desondanks is hij de afgelopen tijd niet bij iedereen uit zijn eigen land nog populair. De tennislegende verhuisde onlangs naar Griekenland en is nu opnieuw onder vuur genomen vanuit zijn vaderland.

Djokovic pakte vorig jaar op de Olympische Spelen de titel en noemde dat één van de mooiste momenten uit zijn loopbaan. Dat kwam mede doordat hij daarmee ook zijn land een gouden medaille bezorgde. Ruim een jaar later lijkt de liefde tussen Djokovic en een gedeelte van Servië echter flink bekoeld.

Kritiek op Servische regering

Dat heeft alles te maken met de anti-corruptieprotesten die er al lange tijd zijn in het land tegen de regering van president Aleksandar Vucic. Eind vorig jaar stortte er een dak van een treinstation in de stad Novi Sad in en dat leidde tot zestien doden. Veel Serviërs denken dat het dak instortte door slecht renovatiewerk, als gevolg van wijdverbreide corruptie binnen de overheid. De demonstranten houden president Vucic daarvoor.

Djokovic sprak meermaals zijn steun uit voor de protesten en dat nam de overheid hem niet in dank af. Media die de president gunstig gezind zijn, zijn dan ook al een tijdje erg kritisch op de Serviër. Het zou zelfs één van de redenen voor Djokovic zijn geweest om onlangs met zijn gezin naar Griekenland te verhuizen.

Kunstwerk van tennislegende beklad

De 24-voudig grandslamwinnaar was deze week opnieuw doelwit van een opmerkelijke actie in zijn land. De Servische kunstenaar Andrej Josifovski maakte eerder dit jaar een muurschildering van Djokovic in hoofdstad Belgrado, maar iemand besloot om het kunstwerk volledig over te spuiten met zwarte verf en dus is er niets meer te zien van de tennisser.

Josifovski was des duivels over de actie: "Stel je die geweldige patriot voor in een oranje jasje en een pet, die 's nachts stiekem rondsluipt en dan voor Novak stopt, hem in de ogen kijkt en verf op zijn gezicht en lichaam gooit. We hebben de bodem al lang geleden bereikt, maar nu gaan we de stratosfeer in. Maak je geen zorgen, mijn broeder, er komt vergelding. Maar zonder masker en in het volle daglicht, zoals wij dat doen."