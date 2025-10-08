Het leven van Boris Becker leest als een boek. De Duitse tennislegende won op zijn zeventiende Wimbledon, greep olympisch goud, maar kende ook vreselijke jaren. Hij scheidde twee keer, werd falliet verklaard en zat mede daardoor acht maanden in de cel. Tijdens een bezoek aan Nederland gaf hij details prijs over die gitzwarte periode.

"Op zijn zeventiende had ik alles, op mijn 45ste was ik alles kwijt", zo vat Becker een deel van zijn leven kort en bondig samen. Dat doet hij in gesprek met Eva Jinek in haar talkshow omdat er een boek is verschenen over de turbulente jaren van het tennisicoon.

Geld verdween snel bij Becker

Wie denkt dat die loodzware periode al tijden voorbij is, zit mis. Na zijn tennisloopbaan kwam hij meermaals op negatieve wijze in het nieuws. Zijn eerste huwelijk liep op te klippen vanwege het verwekken van een buitenechtelijk kind en ook zijn tweede vrouw, de Nederlandse Lily, bleef hem niet trouw. "Geld verdwijnt snel op de manier waarop ik leefde", aldus Becker.

De laatste jaren ging het helemaal bergafwaarts. Becker werd failliet verklaard en vanwege het achterhouden van inkomsten kreeg hij ook nog een fikse celstraf. Hij moest acht maanden de bak in. "Ik heb een zware prijs betaald voor mijn keuzes." De periode in de gevangenis viel de Duitser loodzwaar.

Tussen moordenaars en pedofielen

Het was allerminst een pretje. "Dat gun ik mijn ergste vijand niet. Je hebt gevangenissen, en je hebt die waar ik in zat. Ik zat tussen moordenaars en pedofielen en dealers. Ze wisten gelukkig niet dat ik Boris Becker was. Daar hadden ze anders hun voordeel meegedaan."

Met de dood bedreigd

Ontzag voor de veroordeelde Duitser hadden ze in ieder geval niet. Hij werd namelijk een aantal keer met de dood bedreigd. "Het zijn professionele misdadigers. Niemand vertelde me hoe gevaarlijk het is in de gevangenis. Er zitten 2000 gevangen in de cel en er zijn 800 bewakers. Wie is er dan de baas."

Opnieuw getrouwd

De jongste Wimbledon-winnaar tot nog toe mocht na zijn maandenlange celstraf eind 2022 de gevangenis verlaten. De voormalig nummer één van de wereld is nu opnieuw gelukkig in de liefde. Hij trouwde vorig jaar met Lilian de Carvahlo Monteiro, die 23 jaar jonger is dan de 57-jarige Duitser.